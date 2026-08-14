Economía

Sugef considera viables nombramientos de exdirectivos del Banco Popular en directiva del BCR

Tres exdirectivos del BP fueron designados en las juntas de otros bancos públicos: dos pasaron al BCR y uno llegó al Banco Nacional

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Por Luis Enrique Brenes
Edificios del Banco Nacional, Banco Popular y Banco de Costa Rica en Costa Rica, tras la renuncia de las tres entidades públicas a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), a la que aportaban ¢209 millones en 2026.
El Consejo de Gobierno reclutó a tres exdirectivos del Banco Popular para asignarlos como miembros de la Junta Directiva del BCR y el Banco Nacional. (Archivo LN /Archivo LN)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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