Subsidios del IMAS: estas son las fechas de pago de enero 2026 y cómo saber si usted los recibirá

El subsidio de enero 2026 se pagará del 26 al 30. Verifique si usted califica ingresando a Mi Expediente.

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) confirmó que el primer depósito de subsidios del año 2026 se efectuará entre el 26 y el 30 de enero, según el calendario oficial publicado por la institución.

La información ya está disponible en la plataforma Mi Expediente, donde las personas usuarias pueden consultar si están incluidas en este pago. El IMAS recordó que, en caso de cualquier eventualidad, la normativa permite realizar las transferencias hasta el último día del mes.

Los subsidios están dirigidos a personas en condición de pobreza o pobreza extrema, según los datos del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube). Además, se requiere cumplir con los criterios de priorización institucionales establecidos por la entidad.

Calendario IMAS (IMAS/IMAS)

¿Qué condiciones se deben cumplir para recibir el subsidio?

Con el modelo IMAS Impulsa, los hogares beneficiarios son colocados en una de dos rutas según una valoración profesional:

Ruta condicionada: exige que las personas estudien, trabajen o emprendan. Ruta no condicionada: aplica para personas en situación de dependencia, sin obligación de cumplir compromisos.

En ambos casos, el IMAS diseña junto con el hogar un Plan de Ascenso, el cual define metas y acciones orientadas a superar la condición de pobreza.