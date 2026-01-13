Economía

Subsidios del IMAS: estas son las fechas de pago de enero 2026 y cómo saber si usted los recibirá

¿Empieza el año con ayuda del IMAS? Vea aquí cuándo se paga el subsidio de enero y cómo saber si usted está en la lista

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El IMAS realizará tres pagos más en 2025. Consulte las fechas oficiales y su expediente en línea.
El subsidio de enero 2026 se pagará del 26 al 30. Verifique si usted califica ingresando a Mi Expediente. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCIMASSubsidio
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.