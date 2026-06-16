SpaceX supera a Amazon y se torna la quinta mayor empresa en valor de mercado

Washington, Estados Unidos. El gigante estadounidense de la industria aeroespacial SpaceX se convirtió este martes en la quinta capitalización bursátil mundial, superando a Amazon y pisándole los talones a Microsoft apenas unos días después de su histórica salida a bolsa.
Poco después de la apertura de Wall Street, la acción de SpaceX registraba una subida del 8,48%, hasta $208,83, lo que situaba su valor de mercado por encima de los $2,7 billones de dólares.
La capitalización bursátil de Amazon asciende a unos $2,65 billones. SpaceX también superó brevemente el martes la valoración de Microsoft, de unos $2,9 billones.
El gigante de semiconductores Nvidia ocupa el primer lugar de la clasificación, con más de $5 billones, seguido de Alphabet (Google) y del gigante tecnológico Apple.
Desde su debut bursátil el pasado viernes, el título de la empresa de Elon Musk se ha disparado cerca de un 40%, impulsado por la demanda de los inversores, tanto particulares como institucionales.
Muchos de ellos comparten la visión de Elon Musk: un conglomerado multifacético que abarca cohetes, inteligencia artificial (IA), chips, internet por satélite y una red social.
“Hay un auténtico furor por la IA” en los mercados mundiales y “por cualquier grupo que pueda ser uno de los beneficiarios de estos gastos”, comentó a la AFP Steve Sosnick, de Interactive Brokers.
La empresa logró recaudar el viernes $86.000 millones .en su debut en Wall Street, la mayor oferta pública de la historia, muy por delante de los $25.600 millones obtenidos por la petrolera Saudi Aramco en 2019.