Economía

SpaceX supera a Amazon y se torna la quinta mayor empresa en valor de mercado

Poco después de la apertura de Wall Street, la acción de SpaceX registraba una subida del 8,48%, hasta $208,83

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Por AFP
Elon Musk
El título de la empresa de Elon Musk se ha disparado cerca de un 40%, impulsado por la demanda de los inversores, tanto particulares como institucionales. (ALAIN JOCARD/AFP)







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