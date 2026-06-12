Economía

¿Cómo se convirtió Elon Musk en el primer billonario (no trillonario) del mundo? Aquí se lo explicamos

Elon Musk alcanzó una fortuna equivalente a un billón (millones de millones) de dólares. Así ocurrió.

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Por Gustavo Ortega Campos
Una pantalla gigante muestra a Elon Musk durante la ceremonia de salida a bolsa de SpaceX en el Nasdaq. La imagen exhibe el logotipo de la compañía aeroespacial y el símbolo del mercado tecnológico estadounidense.
La salida a bolsa de SpaceX impulsó la fortuna de Elon Musk por encima del billón de dólares, un hito sin precedentes. (SPENCER PLATT/Getty Images via AFP)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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