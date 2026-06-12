¿Cómo se convirtió Elon Musk en el primer billonario (no trillonario) del mundo? Aquí se lo explicamos

La salida a bolsa de SpaceX impulsó la fortuna de Elon Musk por encima del billón de dólares, un hito sin precedentes.

Elon Musk, propietario de Tesla, X y SpaceX, se convirtió en el primer billonario del mundo este viernes 12 de junio.

Conviene aclarar que hablamos de un billón en español, es decir, un millón de millones (1.000.000.000.000). En inglés, el término billion equivale a 1.000 millones, por lo que existe una diferencia de tres ceros entre ambos sistemas de numeración.

Por esa razón, en el mundo anglosajón el hito alcanzado por Musk se describe como el de un trillionaire o trillonario.

Según Bloomberg, este viernes la fortuna de Musk asciende a casi $1,05 billones.

A continuación, explicamos las razones por las que el magnate acaparó la atención mundial este viernes.

⇒ El debut de SpaceX

La clave estuvo en SpaceX. La empresa aeroespacial fundada por el empresario sudafricano, radicado en Estados Unidos y próximo a cumplir 55 años el 21 de junio, debutó en el mercado bursátil mediante una oferta pública inicial (OPI).

La compañía colocó 555,5 millones de acciones con el objetivo de recaudar $75.000 millones, a un precio inicial de $135 por título.

Sin embargo, al mediodía, hora de Costa Rica, agencias internacionales reportaron que la acción se disparó más de un 30% y alcanzó los $175 durante su primera jornada de cotización, según AFP.

⇒ La OPI

Una OPI representa el debut de una empresa en el mercado de valores. Mediante este mecanismo, la compañía ofrece acciones al público por primera vez para captar recursos destinados a financiar su crecimiento, de acuerdo con el sitio especializado Capital.com.

Las acciones de SpaceX comenzaron a negociarse bajo el símbolo bursátil “SPCX” en el Nasdaq, la bolsa tecnológica donde también cotizan gigantes como Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet —matriz de Google— y Meta.

Hasta el jueves, SpaceX tenía una valoración cercana a $1,8 billones. Sin embargo, el entusiasmo de los inversionistas tras la salida a bolsa elevó su valor de mercado a aproximadamente $2 billones.

De esta manera, la empresa pasó a ubicarse entre las diez compañías estadounidenses más valiosas, por delante de Tesla, Meta y Walmart, según AFP.

Además, las entidades financieras encargadas de la colocación cuentan con una opción para vender otros 83,3 millones de títulos, lo que elevaría el monto total de la operación hasta los $86.250 millones.

⇒ SpaceX, 24 años después

Musk fundó SpaceX en 2002, hace 24 años. La compañía se consolidó como uno de los principales operadores espaciales y de satélites del mundo. Además, forma parte de un ecosistema empresarial que incluye a xAI, especializada en inteligencia artificial, y a la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

Con su debut bursátil, SpaceX tomó ventaja frente a otras grandes compañías de inteligencia artificial que también evalúan o preparan su llegada al mercado de valores, entre ellas OpenAI y Anthropic.

Según la documentación presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), Musk mantendrá aproximadamente el 91,6% de las acciones ordinarias Clase B en circulación.

Asimismo, conservará cerca del 82,4% del poder de voto total de la empresa, condición que permitirá clasificar a SpaceX como una “empresa controlada” bajo las normas de gobierno corporativo del Nasdaq.

Además de liderar SpaceX y Tesla, Musk se desempeña como director ejecutivo de Neuralink, firma especializada en neurotecnología.