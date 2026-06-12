Economía

SpaceX despega en la bolsa en un debut récord: Atrajo una demanda de más de $350.000 millones

La compañía de Elon Musk rompe récords en el Nasdaq buscando recaudar hasta un máximo de $86.000 millones

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Por AFP y Europa Press
SpaceX
A pesar de perder $5.000 millones el año pasado, la valoración de SpaceX roza los $1,77 billones. Analistas advierten un posible subidón de las acciones en su primer día debido a una demanda desbordada. (PATRICK T. FALLON/AFP)







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