Economía

SpaceX consiguió recaudar récord de $85.700 millones en su salida a bolsa

El despegue de SpaceX contribuyó a convertir a Musk en el primer billonario del mundo

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Por AFP
Una pantalla gigante muestra a Elon Musk durante la ceremonia de salida a bolsa de SpaceX en el Nasdaq. La imagen exhibe el logotipo de la compañía aeroespacial y el símbolo del mercado tecnológico estadounidense.
La salida a bolsa de SpaceX impulsó la fortuna de Elon Musk por encima del billón de dólares, un hito sin precedentes. (SPENCER PLATT/Getty Images via AFP)







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