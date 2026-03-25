Economía

SpaceX busca recaudar $75.000 millones en salida a la bolsa en junio

SpaceX es propiedad del magnate Elon Musk junto con varios fondos de inversión y empresas tecnológicas

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Por AFP
Los analistas esperaban que Musk buscara recaudar entre $30.000 y $50.000 millones, dada la enorme demanda de los inversores por las empresas tecnológicas. (CHANDAN KHANNA/AFP)







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