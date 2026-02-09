Elon Musk prioriza la Luna para construir una ciudad y asegura que es la vía más rápida para proteger la civilización

SpaceX enfocó sus planes en la Luna. Elon Musk afirmó que una ciudad lunar puede desarrollarse más rápido que en Marte y servir como resguardo para la humanidad. (Imágenes con fines ilustrativos).

El fundador y director de SpaceX, Elon Musk, anunció que la empresa concentró sus esfuerzos en la construcción de una ciudad autosostenible en la Luna, al considerar que ese objetivo resulta mucho más rápido de alcanzar que un asentamiento humano en Marte.

El empresario explicó que SpaceX modificó su enfoque estratégico debido a que una ciudad lunar podría concretarse en menos de 10 años, mientras que un proyecto similar en Marte demandaría más de 20 años. La afirmación la realizó mediante una publicación en la red social X, plataforma de la cual es propietario.

Musk indicó que la misión central de la compañía se mantiene intacta. Señaló que el propósito consiste en extender la vida y la conciencia humana más allá de la Tierra, con miras a garantizar la continuidad de la civilización.

El magnate detalló que las condiciones orbitales limitan los viajes a Marte. Según explicó, las ventanas de lanzamiento solo ocurren cada 26 meses, lo que implica trayectos aproximados de seis meses. En contraste, los viajes a la Luna permiten lanzamientos cada 10 días, con recorridos de cerca de dos días.

De acuerdo con Musk, esa diferencia operativa posibilita avanzar con mayor rapidez, corregir fallos y acelerar el desarrollo de infraestructura. Bajo ese criterio, la Luna ofrece ventajas claras frente a Marte para establecer una ciudad funcional en menor tiempo.

Aunque la prioridad inmediata se centra en el satélite natural de la Tierra, el fundador de SpaceX afirmó que la compañía no abandonó sus planes marcianos. Indicó que los trabajos para una ciudad en Marte iniciarían dentro de un plazo estimado de cinco a siete años.

Musk sostuvo que el objetivo principal consiste en asegurar el futuro de la civilización, y reiteró que la Luna representa el camino más rápido para lograrlo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.