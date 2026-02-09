Ciencia

Elon Musk prioriza la Luna para construir una ciudad y asegura que es la vía más rápida para proteger la civilización

El fundador de SpaceX explicó que las condiciones de viaje y lanzamiento convierten a la Luna en la opción más viable para establecer una ciudad en menos de una década

Por Europa Press
SpaceX enfocó sus planes en la Luna. Elon Musk afirmó que una ciudad lunar puede desarrollarse más rápido que en Marte y servir como resguardo para la humanidad.
SpaceX enfocó sus planes en la Luna. Elon Musk afirmó que una ciudad lunar puede desarrollarse más rápido que en Marte y servir como resguardo para la humanidad. (Imágenes con fines ilustrativos). (ChatGPT/Generada con IA)







notas iaLunaElon MuskSpaceX
