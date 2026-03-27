Sony sube el precio de sus consolas PlayStation en el mundo: esto costará

Los jugadores deberán pagar más por la PlayStation 5 tras el anuncio de Sony de un nuevo ajuste de precios global.

París. El gigante japonés de entretenimiento Sony anunció el viernes un aumento en los precios de sus diferentes modelos de PlayStation 5 (PS5), el segundo en un año, a causa de las “presiones” que pesan sobre la economía mundial.

“Teniendo en cuenta las presiones persistentes que pesan sobre la economía mundial, decidimos aumentar los precios de la PS5, la PS5 Pro y del PlayStation Portal” en el mundo “a partir del 2 de abril”, señaló el grupo en un texto publicado en el blog PlayStation.

En Europa, las consolas serán vendidas 100 euros más caras, o sea respectivamente 649,99 y 599,99 euros (unos $850 y $700) para las versiones con y sin lector Blu-Ray, y 899,99 euros (aproximadamente $1.000) para la versión Pro de la PS5, más poderosa.

El PlayStation Portal, accesorio dotado con una pantalla para jugar a distancia a través de una conexión internet, será vendida por su parte 30 euros más cara, a 249,99 euros (unos $290).

En Estados Unidos, el alza estará comprendida entre $100 y $150 según la versión de la consola.

“Estamos conscientes de que los cambios de precio tienen un impacto” en el bolsillo de los jugadores, reconoció el constructor japonés, justificando el alza como “una medida necesaria para continuar ofreciendo a los jugadores del mundo entero experiencias de juego innovadoras y de gran calidad”.

En Europa, la edición digital de la consola ya había conocido un alza de precios de 50 euros en abril de 2025, mientras que los modelos con y sin lector tuvieron alza en Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia.

Lanzada en 2020 y con más de 92 millones de de unidades vendidas, la PlayStation 5 es una de las consolas más populares del mercado.

Pero las ventas han bajado a nivel mundial (-16% en volumen a un año para el trimestre octubre-diciembre), pese a la llegada, a fines de noviembre de 2024, de la PlayStation 5 Pro, destinada al mercado de alta gama.

El grupo japonés, así como sus competidores, experimentan también una creciente escasez de chips, lo que hace subir los precios de esos componentes y reduce los márgenes.

En mayo, Microsoft también aumentó las tarifas de sus consolas Xbox Series en el mundo, citando también las “condiciones de mercado”.