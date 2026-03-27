Economía

Sony sube el precio de sus consolas PlayStation en el mundo: esto costará

El gigante japonés Sony anunció un nuevo aumento global en el precio de la PlayStation 5, que entrará en vigor el 2 de abril

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Por AFP
Exhibición de la PlayStation 5 de Sony.
Los jugadores deberán pagar más por la PlayStation 5 tras el anuncio de Sony de un nuevo ajuste de precios global. (RICHARD A. BROOKS/AFP)







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