Tecnología

Sony actualiza la PlayStation 3 tras un año y genera polémica

La consola recibe un nuevo parche que refuerza la seguridad y modifica el uso del Blu-ray en medio de su vigencia tras dos décadas

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Por Europa Press
Sony actualiza PS3 con mejoras de sistema y nuevo cifrado Blu-ray que limita hackeos y afecta preservación de juegos físicos.
Sony actualiza PS3 con mejoras de sistema y nuevo cifrado Blu-ray que limita hackeos y afecta preservación de juegos físicos. (PLAYSTATION/PLAYSTATION)







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