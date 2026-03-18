Sony actualiza la PlayStation 3 tras un año y genera polémica

Sony actualiza PS3 con mejoras de sistema y nuevo cifrado Blu-ray que limita hackeos y afecta preservación de juegos físicos.

Sony publicó una nueva actualización de software para PlayStation 3 con el objetivo de mejorar el rendimiento del sistema. El ajuste también modifica el cifrado del reproductor Blu-ray integrado.

La compañía liberó la versión 4.93 del sistema un año después del parche anterior. La descripción oficial repite que la actualización mejora el desempeño general de la consola.

El archivo requiere al menos 200 MB de espacio disponible. Usted puede instalarlo desde el disco duro o mediante una memoria externa. Sony también habilitó la descarga directa desde su sitio web.

La actualización llega en un contexto donde la consola cumple cerca de 20 años desde su lanzamiento. Algunas plataformas como Netflix retiraron su soporte en este dispositivo.

Uno de los cambios más relevantes es la renovación de la clave de cifrado de Blu-ray. Este ajuste tiene efectos más allá del rendimiento del sistema.

El nuevo cifrado puede afectar modificaciones y hackeos realizados por usuarios. La medida refuerza la protección contra prácticas ilícitas en la consola.

Sin embargo, esta decisión también complica la preservación de juegos en formato físico que ya no se comercializan. El tema generó discusión en comunidades especializadas, según reportes de Kotaku.

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