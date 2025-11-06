Economía

Solo 7 ciudades de Latinoamérica se posicionan entre las 100 mejores del mundo para 2026, según nuevo ranking: vea cuáles son

México, Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Chile destacan con ciudades en ranking por su cultura, economía y percepción global

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Siete ciudades latinoamericanas figuran en el ranking "World’s Best Cities 2026", que analiza percepción, economía, cultura y calidad de vida urbana.
Siete ciudades latinoamericanas figuran en el ranking "World’s Best Cities 2026", que analiza percepción, economía, cultura y calidad de vida urbana. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGAmérica LatinaLatinoaméricaMejores ciudadesRankingWorld’s Best Cities
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.