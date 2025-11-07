Servicio Civil ofrece plazas con salarios de hasta ¢2,3 millones: así puede aplicar

Servicio Civil busca profesionales en Medicina e Ingeniería Civil con salarios de hasta ¢2,3 millones. Registro disponible hasta noviembre de 2025.

La Dirección General de Servicio Civil (DGSC) anunció la apertura de nuevas plazas en instituciones públicas, con salarios que alcanzan hasta ¢2.379.407.

Una de las vacantes es para el Ministerio de Salud, en el puesto de médico jefe de sección de departamento, con formación en Medicina.

La plaza se ubica en Pocosol, San Carlos, Alajuela, y ofrece jornada diurna y tiempo completo, además de requerir disponibilidad para viajar dentro del país con un salario de ¢2.379.407.

Para optar por el cargo, se solicita licenciatura en Medicina y dos años de experiencia profesional en funciones afines, así como dos años adicionales en supervisión de personal profesional.

La segunda oportunidad corresponde al Consejo de Transporte Público (CTP), que busca un profesional de Servicio Civil 1 (Grupo B) en ingeniería civil, con sede en San José, distrito Catedral. Esta plaza no requiere experiencia y ofrece un salario global de ¢1.205.688.

El puesto está reservado para personas con discapacidad, por lo que los aspirantes deben presentar certificación o carné del Conapdis.

Las personas interesadas deben registrarse en el Registro de Oferentes del Servicio Civil y revisar las atinencias académicas disponibles en línea. El plazo de registro vence el 11 de noviembre de 2025.