Servicio Civil ofrece plazas con salarios de hasta ¢1,7 millones: así puede aplicar

Ministerio de Salud, Hacienda y otras instituciones ofrecen plazas en múltiples especialidades y ubicaciones.

La Dirección General de Servicio Civil abrió varias plazas vacantes en instituciones públicas. Las posiciones están disponibles en distintas provincias del país, ofrecen jornadas diurnas a tiempo completo y requieren disponibilidad para viajar dentro del país.

Estas ofertas laborales requieren inscripción en la base de datos del Registro de Oferentes, dentro del plazo correspondiente a cada plaza.

Ministerio de Salud en Saneamiento Ambiental Ubicación: Palmar, Osa, Puntarenas Requisito académico: Licenciatura en carrera relacionada Salario global: ¢1.205.688 Fecha límite: 3 de noviembre de 2025 Enfermero(a) 5 para el Ministerio de Salud Ubicación: Daniel Flores, Pérez Zeledón, San José Requisito académico: Licenciatura en Enfermería Requisito de experiencia: Tres años en la especialidad y dos años en supervisión de personal Capacitación específica: Obligatoria según el puesto Salario global: ¢1.740.027 Fecha límite: 3 de noviembre de 2025 Ministerio de Salud en Salud, Seguridad e Higiene Ocupacional Ubicación: Siquirres, Limón Requisito académico: Licenciatura en carrera relacionada Salario global: ¢1.205.688 Fecha límite: 6 de noviembre de 2025 Profesional en Biología para el Fonafifo Ubicación: San Vicente, Moravia, San José Requisito académico: Licenciatura en carrera relacionada Requisito de experiencia: Dos años en la especialidad Salario global: ¢1.328.997 Fecha límite: 4 de noviembre de 2025 Estadístico(a) de Servicio Civil 3 para el Ministerio de Hacienda Ubicación: Mata Redonda, San José Requisito académico y de experiencia: Licenciatura en Formación Estadística y cinco años de experiencia, o Bachillerato y maestría con dos años de experiencia Salario global: ¢1.598.450 Fecha límite: 4 de noviembre de 2025 Profesional en Informática 1 en Seguridad Informática para el Ministerio de Hacienda Ubicación: Catedral, San José Requisito académico: Bachiller universitario en carrera relacionada No se exige experiencia previa Salario global: ¢1.041.276 Fecha límite: 6 de noviembre de 2025 Profesional de Servicio Civil 3 en Biología para el Museo Nacional de Costa Rica Ubicación: Catedral, San José Requisito académico: Licenciatura en carrera relacionada Requisito de experiencia: Cinco años en la especialidad Salario global: ¢1.598.450 Fecha límite: 6 de noviembre de 2025

Las personas interesadas pueden inscribirse en la base de datos del Registro de Oferentes de la Dirección General de Servicio Civil. Los requisitos académicos pueden consultarse en la sección de Atinencias disponible en línea.