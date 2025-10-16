Servicio Civil ofrece plazas con salarios de hasta ¢2,3 millones: así puede aplicar

Plazas abiertas en instituciones públicas pagan hasta ¢2.379.407 y aceptan ofertas hasta el 23 de octubre.

La Dirección General de Servicio Civil abrió el registro para nuevas vacantes en instituciones públicas.

Las posiciones están dirigidas a profesionales y técnicos en informática, salud y atención infantil, con salarios globales que alcanzan hasta los ¢2.3 millones.

Estas ofertas laborales requieren inscripción en la base de datos del Registro de Oferentes, dentro del plazo correspondiente a cada plaza.

Profesional en Informática 2

Institución : Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

: Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) Ubicación : San José, Uruca

: San José, Uruca Especialidad : Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación

: Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación Subespecialidad : Ingeniería de Software

: Ingeniería de Software Requisitos :

: Licenciatura en una carrera afín



Dos años de experiencia profesional en el área

Horario : Diurno, tiempo completo

: Diurno, tiempo completo Salario global : ¢1.603.017

: ¢1.603.017 Cierre de registro : 21 de octubre de 2025

: 21 de octubre de 2025 Disponibilidad para viajar dentro del país: Sí

Asistente de Salud de Servicio Civil 2

Institución : Dirección Nacional de CEN-CINAI

: Dirección Nacional de CEN-CINAI Ubicación : Guatuso, San Rafael, Alajuela

: Guatuso, San Rafael, Alajuela Especialidad : Atención Integral de Infantes

: Atención Integral de Infantes Requisitos :

: Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria relacionada o título de Bachiller en Educación Media y Técnico o Técnico Medio afín



Dos años de experiencia en el área

Horario : Diurno, tiempo completo

: Diurno, tiempo completo Salario global : ¢712.452

: ¢712.452 Cierre de registro : 23 de octubre de 2025

: 23 de octubre de 2025 Disponibilidad para viajar dentro del país: Sí

Médico (a) Jefe de Sección de Departamento

Institución : Ministerio de Salud

: Ministerio de Salud Ubicación : Palmar, Osa, Puntarenas

: Palmar, Osa, Puntarenas Especialidad : Medicina

: Medicina Requisitos :

: Licenciatura en medicina o afín



Dos años de experiencia profesional en el campo



Dos años adicionales en supervisión de personal profesional

Horario : Diurno, tiempo completo

: Diurno, tiempo completo Salario global : ¢2.379.407

: ¢2.379.407 Cierre de registro : 23 de octubre de 2025

: 23 de octubre de 2025 Disponibilidad para viajar dentro del país: Sí

Inspector (a) de Servicio Civil 1

Institución : Ministerio de Salud

: Ministerio de Salud Ubicación : Golfito, Puntarenas

: Golfito, Puntarenas Especialidad : Manejo Integrado de Vectores

: Manejo Integrado de Vectores Requisitos :

: Bachiller en Educación Media y dos años de experiencia en el área o certificado de conclusión del tercer ciclo y seis años de experiencia en funciones similares

Horario : Diurno, tiempo completo

: Diurno, tiempo completo Salario global : ¢621.112

: ¢621.112 Cierre de registro : 23 de octubre de 2025

: 23 de octubre de 2025 Disponibilidad para viajar dentro del país: Sí

Las atinencias académicas necesarias para aplicar se pueden consultar en el sitio oficial de Servicio Civil. El registro debe realizarse por medio de los canales digitales habilitados para la inscripción de oferentes.

Para más información de las vacantes puede ingresar al sitio oficial de Servicio Civil.