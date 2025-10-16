Servicio Civil ofrece plazas con salarios de hasta ¢2,3 millones: así puede aplicar

La Dirección General de Servicio Civil abrió el registro para nuevas vacantes en instituciones públicas.
Las posiciones están dirigidas a profesionales y técnicos en informática, salud y atención infantil, con salarios globales que alcanzan hasta los ¢2.3 millones.
Estas ofertas laborales requieren inscripción en la base de datos del Registro de Oferentes, dentro del plazo correspondiente a cada plaza.
Profesional en Informática 2
- Institución: Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
- Ubicación: San José, Uruca
- Especialidad: Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación
- Subespecialidad: Ingeniería de Software
- Requisitos:
- Licenciatura en una carrera afín
- Dos años de experiencia profesional en el área
- Horario: Diurno, tiempo completo
- Salario global: ¢1.603.017
- Cierre de registro: 21 de octubre de 2025
- Disponibilidad para viajar dentro del país: Sí
Asistente de Salud de Servicio Civil 2
- Institución: Dirección Nacional de CEN-CINAI
- Ubicación: Guatuso, San Rafael, Alajuela
- Especialidad: Atención Integral de Infantes
- Requisitos:
- Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria relacionada o título de Bachiller en Educación Media y Técnico o Técnico Medio afín
- Dos años de experiencia en el área
- Horario: Diurno, tiempo completo
- Salario global: ¢712.452
- Cierre de registro: 23 de octubre de 2025
- Disponibilidad para viajar dentro del país: Sí
Médico (a) Jefe de Sección de Departamento
- Institución: Ministerio de Salud
- Ubicación: Palmar, Osa, Puntarenas
- Especialidad: Medicina
- Requisitos:
- Licenciatura en medicina o afín
- Dos años de experiencia profesional en el campo
- Dos años adicionales en supervisión de personal profesional
- Horario: Diurno, tiempo completo
- Salario global: ¢2.379.407
- Cierre de registro: 23 de octubre de 2025
- Disponibilidad para viajar dentro del país: Sí
Inspector (a) de Servicio Civil 1
- Institución: Ministerio de Salud
- Ubicación: Golfito, Puntarenas
- Especialidad: Manejo Integrado de Vectores
- Requisitos:
- Bachiller en Educación Media y dos años de experiencia en el área o certificado de conclusión del tercer ciclo y seis años de experiencia en funciones similares
- Horario: Diurno, tiempo completo
- Salario global: ¢621.112
- Cierre de registro: 23 de octubre de 2025
- Disponibilidad para viajar dentro del país: Sí
Las atinencias académicas necesarias para aplicar se pueden consultar en el sitio oficial de Servicio Civil. El registro debe realizarse por medio de los canales digitales habilitados para la inscripción de oferentes.
Para más información de las vacantes puede ingresar al sitio oficial de Servicio Civil.