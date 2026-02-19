Servicio Civil ofrece empleos de hasta ¢913 mil exclusivos para personas con discapacidad: así puede postularse

Servicio Civil habilitó dos empleos para personas con discapacidad en San José y Heredia. Salarios alcanzan ¢913.400.

La Dirección General de Servicio Civil abrió dos concursos laborales exclusivos para personas con discapacidad, uno en San José y otro en Heredia, con salarios de ¢913.400 y ¢484.102. El registro cierra el 24 y 25 de febrero del 2026, respectivamente.

Las vacantes están dirigidas a profesionales en informática y a oficinistas, y requieren certificación o carné de discapacidad emitido por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis). Las postulaciones deben realizarse de forma digital en el Registro de Oferentes.

Plaza en el Ministerio de Ciencia y Tecnología

El primer puesto corresponde a la clase Profesional en Informática 1 (Grupo B), con especialidad en Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación y subespecialidad en Ingeniería de Software.

La vacante se ubica en Zapote, San José, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt). El horario es diurno, jornada de tiempo completo y no requiere disponibilidad para viajar dentro del país.

Como requisito académico se solicita bachillerato universitario en una carrera afín a la especialidad del puesto. Además, se exigen dos años de experiencia en labores profesionales relacionadas con el cargo.

El salario global ofrecido es de ¢913.400. La fecha límite para registrarse es el 24 de febrero.

Plaza en el Ministerio de Salud

El segundo concurso corresponde a la clase Oficinista de Servicio Civil 2 (Grupo B), en la especialidad de Labores Varias de Oficina.

El puesto se desempeña en Heredia, Heredia, en el Ministerio de Salud. La jornada es diurna, a tiempo completo y requiere disponibilidad para viajar dentro del país.

Se solicita bachillerato en Educación Media o título equivalente, así como dos años de experiencia en labores relacionadas con la especialidad o el cargo.

El salario global es de ¢484.102 y el plazo para registrarse vence el 25 de febrero.

Proceso de inscripción

Las personas interesadas deben inscribirse en la base de datos del Registro de Oferentes y revisar las atinencias académicas correspondientes a cada clase antes de formalizar su postulación.