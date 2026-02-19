Economía

BCR abre plazas con salarios de hasta ¢1,5 millones: así puede aplicar

El Banco de Costa Rica abrió nuevas oportunidades laborales con salarios de hasta ¢1,5 millones. Revise los perfiles disponibles y descubra cómo enviar su postulación paso a paso

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El BCR abrió tres vacantes con salarios de hasta ¢1,5 millones. Conozca requisitos y cómo postularse. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCBCREmpleo públicoPlazasVacantes
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.