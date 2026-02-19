BCR abre plazas con salarios de hasta ¢1,5 millones: así puede aplicar

El BCR abrió tres vacantes con salarios de hasta ¢1,5 millones. Conozca requisitos y cómo postularse.

El Banco de Costa Rica (BCR) abrió nuevas vacantes para ingeniero senior TI, gestor de riesgos y cajero bancario en distintas zonas del país, con salarios que van desde ¢450.000 hasta ¢1,5 millones mensuales.

La entidad informó que los puestos están dirigidos a profesionales en informática, ciencias económicas y áreas afines, así como a personas con bachillerato en Educación Media interesadas en labores de caja en la zona sur.

Ingeniero senior TI con rol de líder técnico

El BCR busca un perfil para desempeñarse como ingeniero senior en tecnologías de información, con responsabilidades en el desarrollo de soluciones tecnológicas, mantenimiento de sistemas críticos, atención de incidentes e integraciones de alta complejidad.

El puesto requiere al menos dos años de experiencia en cargos profesionales o más de tres años en posiciones técnicas. Se solicita formación en Ciencias de la Informática y grado mínimo de licenciatura universitaria o bachillerato con maestría relacionada. También se admite bachillerato universitario con certificaciones en desarrollo de software, aplicaciones móviles, metodologías ágiles o integraciones.

Como parte del proceso, la entidad evaluará conocimientos en metodología Scrum, SQL y UML, así como dominio de Microsoft Visual Studio .Net, TFZ-Azure DevOps y tipos de pruebas de software.

El salario para esta plaza oscila entre ¢1.000.000 y ¢1.500.000 mensuales.

Cajero bancario para Uvita, Parrita y Quepos

La institución también abrió vacantes para cajero bancario en Uvita, Parrita y Quepos, con el objetivo de atender y promover productos y servicios financieros.

El requisito académico es contar con bachillerato en Educación Media. Se valoran competencias en banca y finanzas, así como experiencia en atención al cliente.

El salario para este puesto se ubica entre ¢450.000 y ¢550.000 mensuales.

Gestor de riesgos con enfoque financiero

Otra de las plazas disponibles es la de gestor de riesgos, orientada a implementar modelos y metodologías que fortalezcan el Sistema de Gestión Integral del Riesgo del conglomerado financiero del banco.

Se solicita experiencia mínima de dos años en gestión de riesgos o más de tres años en procesos del área. El requisito académico es licenciatura universitaria incorporada al colegio profesional respectivo, o bachillerato con maestría en disciplinas como Ciencias Económicas, Matemáticas, Ciencias Actuariales, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Derecho, Gestión de Riesgos o Ciencia de Datos.

Entre las competencias técnicas requeridas figuran conocimientos en normativa tributaria, mercados financieros nacionales e internacionales, pruebas de estrés, backtesting, marco COBIT y análisis financiero.

El salario para esta posición también se sitúa entre ¢1.000.000 y ¢1.500.000 mensuales.

Detalles generales de las vacantes

Las personas interesadas deben cumplir con los requisitos académicos y profesionales establecidos para cada puesto, así como contar con incorporación vigente al colegio profesional cuando la normativa lo exige.

Las personas interesadas en aplicar a cualquiera de las posiciones pueden consultar los detalles completos mediante la plataforma digital empleo.com.

Nota: La información corresponde a los puestos disponibles al 19 de febrero de 2026. La oferta y disponibilidad pueden variar con el tiempo.