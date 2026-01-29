Servicio Civil abre empleos públicos con salarios de hasta ¢1,3 millones: así puede postularse

Servicio Civil habilitó tres concursos de empleo público con jornadas completas y salarios que superan el millón de colones en dos de los puestos.

La Dirección General de Servicio Civil abrió tres procesos de reclutamiento para puestos en el sector público, dirigidos a profesionales y técnicos con distintos niveles académicos. Las vacantes se ubican en Limón, Cartago y Guanacaste y corresponden a instituciones del Gobierno central.

El registro de oferentes se realiza de forma digital y cada concurso mantiene una fecha límite distinta entre el 3 y el 5 de febrero de 2026, según el puesto.

El primer concurso corresponde a la clase Profesional de Servicio Civil 2, con especialidad en Gestión Marítima y subespecialidad en Seguridad y Navegación. La plaza se ubica en Limón centro, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

El cargo exige licenciatura en una carrera atinente y dos años de experiencia profesional relacionada. La jornada es tiempo completo, en horario diurno, con disponibilidad para viajar dentro del país.

El salario global establecido para este puesto es de ¢1.328.997 y la fecha límite de registro vence el 3 de febrero de 2026.

El segundo proceso busca cubrir un puesto de Inspector(a) de Servicio Civil 1, con especialidad en Manejo Integrado de Vectores, en Turrialba, provincia de Cartago. La plaza pertenece al Ministerio de Salud.

Este concurso admite dos perfiles. El primero solicita bachiller en educación media y dos años de experiencia relacionada. El segundo permite certificado de conclusión del tercer ciclo con seis años de experiencia en labores afines.

El puesto ofrece jornada completa, horario diurno y disponibilidad para viajar. El salario global es de ¢621.112 y el cierre de inscripción será el 4 de febrero de 2026.

La tercera convocatoria corresponde a la clase Profesional de Servicio Civil 2, en la especialidad de Educación en el Sistema Penitenciario, con subespecialidad en Enseñanza Primaria. La plaza se localiza en Liberia, Guanacaste, y pertenece al Ministerio de Justicia y Paz.

El requisito académico es licenciatura en una carrera atinente, junto con dos años de experiencia profesional relacionada. La jornada es tiempo completo, en horario diurno, con disponibilidad para viajar.

Este puesto ofrece un salario global de ¢1.328.997 y mantiene como fecha límite de registro el 5 de febrero de 2026.

Cómo postularse

Las personas interesadas deben inscribirse o actualizar su oferta de servicios en el Registro de Oferentes de la Dirección General de Servicio Civil.

Las atinencias académicas específicas de cada puesto se encuentran disponibles en la plataforma oficial.