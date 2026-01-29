Economía

Servicio Civil abre empleos públicos con salarios de hasta ¢1,3 millones: así puede postularse

El empleo público abrió nuevos concursos, conozca los requisitos, fechas límite y el paso a paso para postularse en línea

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Servicio Civil habilitó tres concursos de empleo público con jornadas completas y salarios que superan el millón de colones en dos de los puestos.
Servicio Civil habilitó tres concursos de empleo público con jornadas completas y salarios que superan el millón de colones en dos de los puestos. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCEmpleo públicoServicio civilPlazasVacantes
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.