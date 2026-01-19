Empleo noticias

Feria de empleo en Desamparados ofrece puestos de trabajo en limpieza y seguridad

La feria de empleo será el 22 de enero

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Si está buscando trabajo en seguridad o limpieza, esta noticia le interesa. El Grupo V realizará una feria de empleo el próximo 22 de enero de 2026 en el Centro Cultural Joaquín García Monge, en Desamparados, de 8 de la mañana a 3 p. m.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleogrupo Vferia de empleo en Desamparados
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.