Feria de empleo en Desamparados ofrece puestos de trabajo en limpieza y seguridad

Si está buscando trabajo en seguridad o limpieza, esta noticia le interesa. El Grupo V realizará una feria de empleo el próximo 22 de enero de 2026 en el Centro Cultural Joaquín García Monge, en Desamparados, de 8 de la mañana a 3 p. m.
Los interesados deberán cumplir ciertos requisitos según el área:
Para seguridad:
- Presentar currículum y cédula al día.
- Tener primaria completa (portar título).
- Contar con documentación para tramitar o portar armas.
- Experiencia mínima de 6 meses en portación de armas, con carta de servicio.
- Contar con cuenta en el Banco Nacional.
Para limpieza:
- Presentar currículum y cédula al día.
- Tener primaria completa.
- Hoja de delincuencia vigente, emitida hace menos de un mes.
- Experiencia mínima de 6 meses en limpieza.
- Contar con cuenta en el Banco Nacional.
Según informó la empresa, esta es una gran oportunidad para integrarse a un equipo profesional y estable, con opciones de crecimiento.
Los organizadores recomiendan a los interesados llevar todos los documentos completos, llegar temprano y aprovechar la feria para consultar sobre los puestos disponibles y los beneficios que ofrece la empresa.
¡Perfecto! Aquí le dejo una lista de consejos prácticos para ir a una feria de empleo, escritos pensando en usted y con un estilo cercano y directo como el de La Teja:
Consejos para ir a una feria de empleo
- Lleve su currículum actualizado: Imprima varias copias y tenga una versión digital lista en su celular.
- Preséntese con buena apariencia: Ropa limpia, ordenada y apropiada le dará buena primera impresión.
- Llegue temprano: Así tendrá tiempo de recorrer todos los puestos y hablar con más reclutadores.
- Prepare su presentación personal: Tenga listo un “minidiscurso” de 30 segundos sobre quién es y qué experiencia tiene.
- Investigue las empresas que asistirán: Saber a qué se dedican y sus vacantes le permitirá hacer preguntas inteligentes.