Economía

Servicio Civil abre plazas en Salud, Hacienda y MAG con salarios de hasta ¢1,7 millones

Nuevas plazas en instituciones públicas ofrecen salarios de hasta ¢1,7 millones en distintas regiones del país. Conozca cuáles perfiles buscan y cómo aplicar antes de que cierre el registro

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Por Silvia Ureña Corrales
Más de 30 empresas participarán en feria de empleo en Heredia con 1.000 puestos disponibles y opción virtual.
Servicio Civil habilitó nuevos registros de elegibles para plazas públicas con salarios que superan ¢1 millón en varias instituciones. (Stock/Canva)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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