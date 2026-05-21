Servicio Civil abre plazas en Salud, Hacienda y MAG con salarios de hasta ¢1,7 millones

La Dirección General de Servicio Civil abrió nuevos registros de elegibles para ocupar plazas en instituciones públicas como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) e Inciensa. Los puestos ofrecen salarios globales que van desde ¢621.112 hasta ¢1.740.027 y estarán disponibles en distintas zonas del país.

Las vacantes incluyen perfiles en enfermería, medicina, saneamiento ambiental, microbiología, economía y manejo integrado de vectores. La mayoría de plazas son de jornada completa y horario diurno. Algunas requieren disponibilidad para viajar dentro del país.

Uno de los puestos con mayor salario corresponde a la clase Enfermera (o) 5, en el Ministerio de Salud, con sede en Heredia. La plaza ofrece un salario global de ¢1.740.027 y exige licenciatura en enfermería, además de tres años de experiencia profesional y dos años adicionales en supervisión de personal. El plazo de inscripción vence el 25 de mayo de 2026.

También destaca la contratación de un Médico (a) Asistente General para Guápiles, Pococí, con un salario de ¢1.525.378. Para este puesto se solicita licenciatura en medicina y no se requiere experiencia previa. La fecha límite de registro será el 26 de mayo.

En el MAG se habilitó una plaza para Médico (a) Veterinario (a) 1 en Canoas de Corredores, Puntarenas. El salario global será de ¢1.397.502 y el requisito adicional es contar con licencia B1 vigente.

Otra de las vacantes corresponde a Profesional de Egresos 2 – Hacienda, en San José centro. El puesto requiere licenciatura en economía y dos años de experiencia profesional relacionada. El salario será de ¢1.328.997.

Servicio Civil también abrió registros para puestos técnicos y operativos. Entre ellos figura un cargo de Inspector (a) de Servicio Civil 1 en Puerto Jiménez, Golfito, con un salario de ¢621.112. Para aplicar se solicita bachillerato en educación media y experiencia relacionada, o tercer ciclo aprobado con seis años de experiencia.

En Incensa se busca un Asistente de Salud de Servicio Civil 2 en microbiología asistencial, con sede en Tres Ríos. El puesto ofrece un salario de ¢712.452 y requiere experiencia técnica o formación universitaria relacionada con el área. La fecha límite de registro será el 27 de mayo.

Las personas interesadas deben inscribirse mediante el Registro de Oferentes digital de Servicio Civil y verificar las atinencias académicas de cada puesto antes de completar el proceso.