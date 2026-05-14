Municipalidad de San José abre plazas técnicas y administrativas con salarios de hasta ¢1 millón

San José abrió concursos para plazas técnicas y administrativas con salarios globales de hasta ¢1.032.841.

La Municipalidad de San José abrió varios concursos externos e internos para contratar personal en áreas técnicas, administrativas y de tecnología. Las vacantes ofrecen salarios globales de hasta ¢1.032.841 y estarán disponibles durante 15 días naturales después de su publicación en el diario oficial La Gaceta el 7 de mayo.

Los concursos permiten la participación tanto de funcionarios municipales como de personas externas, según el puesto. Las plazas corresponden a la Unidad Técnica de Gestión Vial, la Sección de Servicios TIC y la Dirección de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal.

Uno de los puestos disponibles corresponde a técnico profesional 1 en la Unidad Técnica de Gestión Vial. La municipalidad estableció un salario global de ¢1.032.841.

El requisito académico para esta plaza es contar con bachillerato universitario en Ingeniería Civil o Ingeniería en Construcción. Además, se solicita entre uno y tres años de experiencia en funciones similares.

La institución también abrió un concurso externo para el puesto de operador de computadora en la Sección de Servicios TIC. El salario global asciende a ¢919.342.

Las personas interesadas en este cargo deben contar con segundo año universitario o diplomado en áreas como Ingeniería en Sistemas de Información, Ingeniería Informática, Ingeniería en Computación o Ingeniería de Software. También deberán acreditar al menos un año de experiencia.

En el caso del concurso temporal, la municipalidad busca un asistente técnico administrativo para la Dirección de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal.

Esta vacante ofrece un salario global de ¢919.342. El requisito académico incluye segundo año universitario o diplomado en áreas afines, específicamente Topografía.

La experiencia requerida para este puesto es de cero a seis meses en labores similares. Según la publicación, podrán participar funcionarios municipales nombrados en propiedad, interinos o por sueldos especiales.

La evaluación de los concursos contempla cuatro criterios: nivel académico, pruebas técnicas, experiencia afín al puesto y competencias. Este último rubro representa el 55% de la calificación total.

Las personas interesadas deberán completar el formulario correspondiente y adjuntar toda la documentación en un único archivo PDF. La municipalidad indicó que las ofertas incompletas no serán consideradas dentro del proceso.

Los concursos forman parte de los procesos de atracción y selección de talento humano impulsados por la Municipalidad de San José para fortalecer áreas operativas y técnicas de la institución.