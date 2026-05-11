Economía

AyA abre plazas con salarios desde ¢625 mil hasta ¢780 mil para perfiles técnicos y de gestión: vea cómo aplicar

Conozca cuáles son los requisitos, salarios y cómo aplicar a los concursos externos anunciados por AyA

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Por Silvia Ureña Corrales
AyA busca técnicos y especialistas para puestos en agua potable, bombeo y proyectos con salarios de hasta ¢780.957. (Alonso Tenorio)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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