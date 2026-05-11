AyA abre plazas con salarios desde ¢625 mil hasta ¢780 mil para perfiles técnicos y de gestión: vea cómo aplicar

AyA busca técnicos y especialistas para puestos en agua potable, bombeo y proyectos con salarios de hasta ¢780.957.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) abrió varios concursos externos para contratar personal técnico y especializado en áreas de electromecánica, bombeo y administración de proyectos. Las vacantes ofrecen salarios globales de hasta ¢780.957 y estarán disponibles mediante la Agencia Nacional de Empleo (ANE).

Los puestos se ubican en sedes de San José, Heredia y Pavas. Las plazas buscan reforzar áreas operativas y de infraestructura vinculadas con sistemas de agua potable, rebombeo y construcción de proyectos.

Uno de los concursos corresponde al puesto de gestor experto en sistemas de agua y administración de proyectos, identificado con el número 00003914. El cargo requiere formación en ingeniería en construcción o ingeniería civil, además de experiencia relacionada con la especialidad. También se aceptan candidatos con formación técnica en construcción, albañilería y maestro de obras.

Ese puesto ofrece un salario global de ¢780.957 bajo la Ley Marco de Empleo Público. La plaza estará ubicada en la Unidad Estratégica de Negocio de Administración de Proyectos, en Pavas.

AyA también abrió concursos para técnicos en sistemas de agua, electromecánica y bombeo. Estas plazas solicitan formación técnica en mantenimiento de sistemas de producción, abastecimiento de agua potable, hidráulica, sistemas eléctricos e industriales.

Los puestos técnicos corresponden a las plazas 00000938, 00003146, 00004685, 00005324 y 00005222, los salarios globales alcanzan ¢625.679.

Entre los requisitos legales, AyA solicita licencias de conducir B1 y, en algunos casos, A2. Las vacantes se ubican en Santa Ana, Belén, Escazú, Uruca y otras dependencias de la Gran Área Metropolitana.

La institución indicó que las personas interesadas deben consultar y aplicar mediante la plataforma de la Agencia Nacional de Empleo, disponible en el sitio oficial www.ane.cr.