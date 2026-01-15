Economía

Servicio Civil abre plazas con salarios de hasta ¢2,3 millones: estos son los requisitos y fechas límite

Servicio Civil abrió plazas para médicos, informáticos y profesionales agropecuarios con salarios de hasta ¢2,3 millones. Conozca requisitos, ubicaciones y fechas límite

Por Silvia Ureña Corrales
Servicio Civil busca profesionales en Medicina e Ingeniería Civil con salarios de hasta ¢2,3 millones. Registro disponible hasta noviembre de 2025.
Concursos de Servicio Civil ofrecen empleos en salud, informática y agropecuarias, con salarios competitivos y registro digital obligatorio. (Canva/Canva)







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

