Servicio Civil abre plazas con salarios de hasta ¢2,3 millones: estos son los requisitos y fechas límite

Concursos de Servicio Civil ofrecen empleos en salud, informática y agropecuarias, con salarios competitivos y registro digital obligatorio.

La Dirección General de Servicio Civil abrió varios concursos para profesionales en salud, informática y ciencias agropecuarias, con salarios globales que alcanzan ¢2.379.407 y fechas límite de inscripción entre el 19 y el 21 de enero de 2026.

Las plazas están dirigidas a personas interesadas en integrarse a instituciones del sector público como el Ministerio de Salud, el Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), bajo jornadas de tiempo completo y con disponibilidad para viajar dentro del país.

Plazas para médicos jefes en el Ministerio de Salud

Servicio Civil requiere oferentes para el puesto de médico(a) jefe de sección de departamento, con ubicaciones en Alajuela, Pocosol y Los Chiles.

El cargo exige licenciatura en una carrera contemplada en la formación en medicina, así como dos años de experiencia profesional en funciones afines y dos años adicionales en supervisión de personal profesional.

Estas plazas se desarrollan en horario diurno, jornada de tiempo completo, con salario global de ¢2.379.407. La fecha límite de registro es el 19 de enero de 2026.

Vacante en informática para Conavi

Otra de las oportunidades corresponde al puesto de profesional en informática 1 (grupo C), con especialidad en gestión de tecnologías de información y comunicación, subespecialidad en gestión de infraestructura.

La plaza se ubica en Montes de Oca, Mercedes, en la provincia de San José, y no requiere experiencia previa, aunque sí licenciatura en una carrera atinente. El salario global ofrecido es de ¢1.479.708.

La fecha límite para registrarse es el 20 de enero de 2026.

Puestos en ciencias agropecuarias para el MAG

Servicio Civil también abrió dos concursos para profesional de Servicio Civil 3, con especialidad en ciencias agropecuarias y subespecialidad en fitotecnia.

Las plazas se localizan en Río Segundo de Alajuela y en Siquirres de Limón, ambas con jornada de tiempo completo y disponibilidad para viajar dentro del país.

En este caso, se solicita licenciatura en una carrera atinente y cinco años de experiencia profesional relacionada con la especialidad. El salario global es de ¢1.598.450 y la fecha límite de inscripción es el 21 de enero de 2026.

Cómo postularse

Las personas interesadas deben inscribirse o actualizar su oferta de servicios de forma digital en la base de datos del Registro de Oferentes de la Dirección General de Servicio Civil. Las atinencias académicas requeridas para cada puesto están disponibles en el sitio oficial de la institución.