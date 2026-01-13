Economía

Ministerio de Salud abre plazas con salario de ¢2,3 millones: así puede postularse

Servicio Civil habilitó un proceso para médicos. Conozca los requisitos, el perfil solicitado y cómo inscribirse antes del cierre

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Servicio Civil habilitó el registro para médicos jefes de sección en Alajuela. Las plazas ofrecen salario global de ¢2.379.407 y cierre el 19 de enero de 2026. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCEmpleo públicoPlazasVacantes
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.