Ministerio de Salud abre plazas con salario de ¢2,3 millones: así puede postularse

Servicio Civil habilitó el registro para médicos jefes de sección en Alajuela. Las plazas ofrecen salario global de ¢2.379.407 y cierre el 19 de enero de 2026.

El Ministerio de Salud abrió un proceso de reclutamiento para dos plazas de médico(a) jefe de sección de departamento, dirigidas a profesionales en medicina interesados en ocupar cargos de jefatura en cantones de la zona norte de la provincia de Alajuela.

Las vacantes se ubican en Los Chiles y Pocosol de San Carlos, bajo un esquema de jornada completa y horario diurno, con disponibilidad para viajar dentro del país. El proceso lo gestiona la Dirección General de Servicio Civil, mediante su base de datos oficial de oferentes.

El salario global definido para ambas plazas es de ¢2.379.407 mensuales, según la escala vigente del régimen de Servicio Civil. La fecha límite de inscripción se fijó para el 19 de enero de 2026.

Para optar por el puesto, las personas interesadas deben contar con licenciatura o su equivalente en una carrera contemplada dentro de la formación en medicina, de acuerdo con las atinencias académicas establecidas por el sistema de Servicio Civil.

En materia de experiencia, se requiere un mínimo de dos años en labores profesionales relacionadas con la especialidad médica, así como dos años adicionales en supervisión de personal profesional, requisito indispensable para el ejercicio del cargo de jefatura.

Las autoridades indicaron que la inscripción debe realizarse de forma digital, mediante el Registro de Oferentes, plataforma en la que las personas candidatas deben revisar o actualizar su oferta de servicios antes de postularse.