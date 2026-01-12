Economía

INS abre contratación en el área de salud y otros servicios: estas son las vacantes

El INS abrió vacantes en el área de salud y otros servicios en Costa Rica. Hay puestos para médicos, enfermería y personal de apoyo, con beneficios laborales y postulación en línea

Por Silvia Ureña Corrales
INS, fachada
El INS abrió un proceso de contratación para médicos, auxiliares y personal de apoyo en salud, con vacantes en varias especialidades y beneficios laborales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

