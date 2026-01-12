INS abre contratación en el área de salud y otros servicios: estas son las vacantes

El INS abrió un proceso de contratación para médicos, auxiliares y personal de apoyo en salud, con vacantes en varias especialidades y beneficios laborales.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) abrió un proceso de contratación de personal en el área de salud, con vacantes para médicos generales, especialistas y otros perfiles técnicos y administrativos, tanto en plazas temporales como indefinidas.

La convocatoria incluye oportunidades laborales en distintas especialidades médicas, así como puestos de apoyo en servicios clínicos, farmacia, cocina y gestión administrativa, según la información divulgada por el grupo empresarial.

Entre los perfiles requeridos figuran médicos especialistas en radiología, anestesiología, neumología, psiquiatría, neurología, cardiología, ortopedia y traumatología, quienes optarían por contratos por tiempo indefinido y jornadas a tiempo completo.

El proceso también contempla la contratación de médicos generales, auxiliares de enfermería, farmacéuticos, técnicos en ortopedia, asistentes de servicios de salud, recepcionistas de pacientes y personal de cocina, algunos de ellos bajo la modalidad de plazas temporales.

En el caso de los médicos especialistas, se solicita incorporación al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, certificación en RCP y especialidad debidamente inscrita. Para médicos generales y auxiliares de enfermería, se exige incorporación al colegio profesional correspondiente y licencia vigente.

Los puestos administrativos incluyen la vacante de gestor o gestora de contraloría de servicios, para la cual se requiere bachillerato universitario en áreas como administración de empresas, negocios o recursos humanos, además de experiencia comprobable.

El INS informó que las personas contratadas accederán a beneficios laborales, entre ellos médico de empresa, asociación solidarista, programas de bienestar laboral y emocional, jardín infantil, campañas internas de vacunación, centros recreativos y flexibilidad de horarios, según el puesto.

Para algunos cargos se contempla teletrabajo, una vez superado el período de prueba, así como esquemas de horario flexible.

Las personas interesadas pueden postularse mediante el sitio web salud.grupoins.com o enviar su currículum a los correos electrónicos habilitados por la institución, según el puesto de interés.