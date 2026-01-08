Grupo Montecristo busca personal en salud y otros servicios: conozca las vacantes

La empresa ofrece empleos en distintas áreas y sedes del país, con énfasis en servicio al cliente, trabajo en equipo y experiencia previa.

Grupo Montecristo mantiene ofertas de empleo activas en distintas áreas del país, con plazas que van desde apoyo operativo hasta puestos especializados en salud y ventas empresariales. Las vacantes requieren perfiles con distintos niveles de formación y experiencia.

Las oportunidades responden a la operación de servicios de salud, alimentación y gestión comercial.

Entre las posiciones disponibles figuran asistente dental, personal de apoyo en limpieza hospitalaria y de cocina, ejecutivo de ventas empresarial senior, así como plazas para enfermería, optometría, técnicos en endoscopia y médicos para servicios de urgencias.

Cómo postularse

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos específicos de cada vacante, conocer más plazas disponibles y realizar la postulación en línea mediante el sitio oficial de empleos del grupo: https://empleos.grupomontecristo.com/Salud/search/?createNewAlert=false&q=

Nota: La información corresponde a los puestos disponibles al 8 de enero del 2026. La oferta y disponibilidad pueden variar con el tiempo.