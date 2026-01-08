Economía

Grupo Montecristo busca personal en salud y otros servicios: conozca las vacantes

La empresa mantiene vacantes activas en distintas áreas de salud en San José y otras zonas. Conozca los puestos disponibles, requisitos y cómo postularse

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
grupo montecristo
La empresa ofrece empleos en distintas áreas y sedes del país, con énfasis en servicio al cliente, trabajo en equipo y experiencia previa. (Montecredito/grupo montecristo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCGrupo MontecristoEmpleo privadoPlazasVacantes
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.