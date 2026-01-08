BCR abre nuevas plazas con salarios de hasta ¢1,4 millones: vea los perfiles solicitados

El Banco de Costa Rica anunció nuevas plazas en tecnología y seguridad, dirigidas a profesionales en informática y personal con experiencia en custodia de valores.

El mercado laboral costarricense mantiene movimientos en sectores clave como tecnología y seguridad. En ese contexto, el Banco de Costa Rica (BCR) anunció la apertura de nuevas vacantes dirigidas a perfiles técnicos y operativos, con puestos disponibles tanto en el área de desarrollo de software como en transporte de valores.

Banco de Costa Rica informó que las oportunidades se concentran en San José y ofrecen salarios competitivos, de acuerdo con el nivel de especialización y responsabilidad de cada puesto.

Vacante en tecnología: desarrollo de software

La subsidiaria del banco, Banprocesa SRL, abrió el concurso para Técnico en Desarrollo de Software (.NET), un puesto orientado al diseño y ejecución de soluciones tecnológicas internas.

El objetivo del cargo consiste en desarrollar programas, automatizar aplicaciones y atender incidentes tecnológicos, según las necesidades del negocio y los lineamientos institucionales.

Entre los requisitos mínimos se solicita bachillerato universitario en Ciencias de la Informática y al menos dos años de experiencia en desarrollo de software. El perfil debe contar con conocimientos en metodologías ágiles, pruebas unitarias, desarrollo de interfaces, programación, lógica de servidor, bases de datos y APIs.

El salario bruto mensual para esta plaza asciende a ¢1.465.000.

Puesto operativo: oficial de transporte de valores

De forma paralela, el BCR habilitó una vacante para Oficial de Transporte de Valores 1 en la provincia de San José, dirigida a personas con experiencia en el área de seguridad.

La función principal del puesto es custodiar y trasladar valores, realizar entregas y recolecciones en oficinas, instituciones y clientes, así como atender cajeros automáticos para garantizar su correcto funcionamiento.

El salario ofrecido oscila entre ¢450.000 y ¢550.000 mensuales.

Los requisitos incluyen primaria completa o bachillerato en secundaria, un año de experiencia en seguridad, certificaciones vigentes para portación de armas, curso básico de seguridad, dominio de protocolos de radio y uso de equipos, manejo de armas de fuego, licencia B1 y registro de huellas dactilares al día.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas en aplicar a cualquiera de las posiciones pueden consultar los detalles completos mediante la plataforma digital empleo.com.

Nota: La información corresponde a los puestos disponibles al 8 de enero del 2026. La oferta y disponibilidad pueden variar con el tiempo.