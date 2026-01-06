Servicio Civil ofrece plazas con salarios de hasta ¢1,5 millones: así puede postularse

Servicio Civil anunció tres vacantes en Limón y San José, con jornada completa y salarios definidos según la clase del puesto.

La Dirección General de Servicio Civil informó sobre nuevas plazas vacantes en el sector público, dirigidas a profesionales y técnicos en áreas estratégicas del Estado. Las oportunidades se concentran en Limón y San José, con jornadas de tiempo completo, horario diurno y salarios globales definidos según la clase del puesto.

Las vacantes forman parte del Registro de Oferentes y buscan reforzar funciones técnicas y profesionales en instituciones vinculadas con infraestructura, ciencia y seguridad pública. Las personas interesadas deben contar con la formación académica y experiencia requerida para cada perfil.

Una de las plazas disponibles corresponde a la clase Profesional de Servicio Civil 2, en la especialidad de Gestión Marítima, con subespecialidad en Seguridad y Navegación. El puesto se ubica en Limón y pertenece al Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Requiere licenciatura en una carrera afín y al menos dos años de experiencia profesional relacionada. El salario global asignado es de ¢1.328.997, con disponibilidad para viajar dentro del país.

Otra oferta se dirige a profesionales en biología, bajo la clase Profesional de Servicio Civil 3. Esta plaza se localiza en el distrito Catedral, en San José, y corresponde al Museo Nacional de Costa Rica.

El requisito académico es licenciatura en una carrera atinente y cinco años de experiencia en labores profesionales relacionadas. El salario global asciende a ¢1.598.450, con jornada completa y disponibilidad para desplazamientos internos.

Además, Servicio Civil anunció una vacante para Asistente de Salud de Servicio Civil 2, en la especialidad de Microbiología Asistencial.

El puesto se ubica en Zapote, San José, en el Ministerio de Seguridad Pública. Se solicita segundo año universitario aprobado en una carrera afín o bachillerato en educación media con título técnico relacionado, así como dos años de experiencia. El salario global establecido es de ¢712.452.

En este último caso, la fecha límite de inscripción es el 12 de enero de 2026. Para todas las vacantes, las personas interesadas deben revisar o inscribir su oferta de servicios de forma digital mediante el Registro de Oferentes de la Dirección General de Servicio Civil, donde también se detallan las atinencias académicas aceptadas.