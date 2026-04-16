Servicio Civil abre plazas con salarios de hasta ¢2,3 millones: vea cómo aplicar antes del cierre

Servicio Civil habilitó plazas con salarios de hasta ¢2,4 millones. Inscripción cierra entre el 20 y 22 de abril.

La Dirección General de Servicio Civil abrió nuevos concursos para integrar su registro de oferentes en distintas instituciones públicas, con fechas límite entre el 20 y el 22 de abril de 2026.

Las vacantes incluyen puestos profesionales, técnicos y médicos, con salarios que alcanzan hasta ¢2,3 millones, según el nivel del cargo y la experiencia requerida.

Entre los puestos disponibles figura el de profesional en informática 2, en el Ministerio de Seguridad Pública, con salario de ¢1.603.017 y cierre el 20 de abril. Este cargo exige licenciatura y al menos dos años de experiencia.

También se abrió la plaza de profesional de servicio civil 2 en biología, en el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), con salario de ¢1.328.997 y el mismo plazo. Requiere formación universitaria y dos años de experiencia.

En el nivel técnico, destaca el puesto de técnico en informática 2, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con salario de ¢584.576 y cierre el 22 de abril. Está dirigido a personas con bachillerato en educación media, formación técnica y un año de experiencia.

Para perfiles con mayor trayectoria, se habilitó el cargo de nutricionista 4, en Cen-Cinái, con salario de ¢1.886.171. Este requiere licenciatura, seis años de experiencia profesional y dos años en supervisión de personal.

Otra opción corresponde a técnico de servicio civil 3 en topografía, en el Registro Nacional, con salario de ¢780.957. Este puesto permite aplicar con distintos niveles académicos, siempre que se cumpla con experiencia según el grado alcanzado.

En el área médica, el Servicio Civil abrió dos plazas: una como médico jefe de sección de departamento, en el Ministerio de Salud, con salario de ¢2.379.407 y requisitos de experiencia en supervisión; y otra como médico asistente general, con salario de ¢1.525.378, que no exige experiencia previa. Ambas cierran el 22 de abril.

Las autoridades indicaron que las personas interesadas deben completar su inscripción en línea y revisar las atinencias académicas de cada puesto, como parte del proceso de selección en el sector público.

El plazo es limitado, por lo que es importante ingresar al Registro de Oferentes y postularse cuanto antes para optar por alguna de las plazas disponibles.