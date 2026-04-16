Economía

Más de 500 empleos y capacitación gratuita en San José: IMAS y Municipalidad organizan feria

Descubra cómo acceder a vacantes laborales y opciones de capacitación en una feria gratuita en San José

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Por Silvia Ureña Corrales
feria de empleo
San José realizará feria gratuita con más de 500 empleos y opciones de formación el 17 de abril. (cortesía )







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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