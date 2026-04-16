Más de 500 empleos y capacitación gratuita en San José: IMAS y Municipalidad organizan feria

San José realizará feria gratuita con más de 500 empleos y opciones de formación el 17 de abril.

La búsqueda de empleo y formación tendrá una nueva oportunidad en la capital. La Municipalidad de San José y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) realizarán una feria gratuita con más de 500 vacantes laborales y múltiples opciones de capacitación el próximo 17 de abril, de 9 a. m. a 3 p. m., en la explanada norte del edificio municipal y el costado oeste del Mercado de Mayoreo.

La actividad forma parte del modelo institucional IMAS Impulsa y está dirigida a personas mayores de 18 años. El evento busca conectar a la población con oportunidades reales de empleo y formación.

En el área laboral, las personas asistentes podrán aplicar a más de 500 puestos en sectores como seguridad, logística, administración, contabilidad y servicios generales. Las vacantes corresponden a empresas participantes y no a plazas municipales, según detallaron las entidades organizadoras.

Los currículums podrán entregarse en formato físico o digital. Además, las empresas dispondrán de códigos QR para facilitar el registro en línea.

La feria también incluirá una oferta de formación en áreas como salud, tecnología, educación, manufactura, recursos humanos y gastronomía. El acceso a programas de capacitación dependerá de la evaluación del IMAS, conforme a sus criterios institucionales.

En total, el evento contará con 51 stands entre empresas y centros de formación. La iniciativa pretende atender distintos niveles ocupacionales sin distinción de edad, con el fin de ampliar el acceso a oportunidades laborales.

Autoridades municipales indicaron que este tipo de espacios promueven la inserción laboral y mejoran la calidad de vida de la población. Por su parte, representantes del IMAS señalaron que la actividad forma parte de sus esfuerzos por impulsar la inclusión social y fortalecer habilidades para el empleo.