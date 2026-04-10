Economía

Más de 1.500 vacantes estarán disponibles en feria de empleo en San José este abril: estos son los detalles

Evento reunirá a más de 65 empresas el 13 de abril. Conozca horarios, vacantes y cómo participar en esta feria gratuita de empleo

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Por Silvia Ureña Corrales
Personas conversan y comparten información laboral durante una feria de empleo dirigida a colaboradores cesados de Intel, organizada por entidades gubernamentales y empresas de manufactura e industria médica.
Evento en San José reunirá empresas y ofrecerá 1.500 empleos con asesoría gratuita el 13 de abril en la Antigua Aduana. (Cortesía Procomer/Cortesía Procomer)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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