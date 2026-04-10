Más de 1.500 vacantes estarán disponibles en feria de empleo en San José este abril: estos son los detalles

Evento en San José reunirá empresas y ofrecerá 1.500 empleos con asesoría gratuita el 13 de abril en la Antigua Aduana.

La feria de empleo Hello Brete se realizará el lunes 13 de abril de 2026 en la Antigua Aduana, en San José, con la participación de más de 65 empresas y la oferta de más de 1.500 puestos de trabajo.

El evento se llevará a cabo entre las 8 a. m. y las 3:30 p. m., con acceso gratuito para el público. La iniciativa busca conectar talento con oportunidades laborales en distintos sectores productivos.

La actividad incluirá vacantes en múltiples áreas, así como espacios de apoyo para quienes buscan empleo. Según la organización, también habrá oferta institucional y servicios especializados para mejorar la empleabilidad de los asistentes.

Entre los servicios disponibles destacan la orientación laboral y fortalecimiento de perfiles, con asesoría para mejorar currículos y procesos de búsqueda de empleo. Además, se brindará acompañamiento durante el proceso de inserción laboral.

El registro para participar se puede realizar mediante un formulario en línea o a través de un código QR habilitado para inscripción, lo que permitirá agilizar el ingreso al evento.

La feria forma parte de una estrategia para facilitar el acceso a oportunidades laborales y acercar a las personas a procesos de intermediación de empleo en un mismo espacio.