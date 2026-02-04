Sector privado de Estados Unidos genera menos empleos de lo esperado por analistas

Enero fue un “mes mediocre” para las contrataciones en Estados Unidos.

El sector privado en Estados Unidos creó en enero bastante menos empleos de lo esperado por los analistas, en particular en el sector manufacturero, según la encuesta ADP/Stanford Lab publicada este miércoles 4 de febrero.

El mes pasado, las empresas privadas crearon 22.000 empleos, muy por debajo de los 45.000 que esperaban los analistas.

Enero fue un “mes mediocre” para las contrataciones, dijo ADP.

Los sectores de educación y servicios de salud tuvieron un crecimiento en el número de empleos, pero la manufactura perdió 8.000 puestos.

El reporte indica que el sector industrial “perdió trabajos todos los meses desde marzo de 2024”.

“La creación de empleo retrocedió en 2025, con los empleadores del sector privado añadiendo 398.000 puestos, frente a 771.000 en 2024”, dijo la economista jefe de ADP, Nela Richardson.

Agregó que hubo una “desaceleración continua y dramática en la creación de empleo durante los últimos tres años”, pese a que el crecimiento salarial se ha mantenido estable.

El gobierno tiene previsto publicar los datos oficiales sobre el mercado laboral el viernes, pero podría retrasarse debido al cierre temporal que sufrió.