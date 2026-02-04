Economía

Sector privado de Estados Unidos genera menos empleos de lo esperado por analistas

En enero, las empresas privadas crearon 22.000 empleos, muy por debajo de los 45.000 que esperaban los analistas

Por AFP
AFP

