‘¿Se da cuenta de que no está diciendo nada?’: Diputada cuestiona a jerarca de Conassif por caso Banco Nacional

La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa fue escenario, este jueves, de una confrontación y de cuestionamientos de la diputada Dinorah Barquero a la presidenta del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), en torno a las actuaciones de la institución durante la destitución de la anterior Junta Directiva del Banco Nacional (BN).

Durante la comparecencia, la jerarca Yin Leng Hong indicó que el Consejo solicitó a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) un informe de actuación supervisora, después de que la superintendenta, Hazel Valverde, emitiera un criterio a Casa Presidencial en el que sostuvo que no necesitaba información técnica de la Sugef para destituir a miembros de la Junta Directiva del banco.

Leng Hong explicó que dicho informe fue elaborado por la Sugef, remitido al órgano y analizado por un órgano colegiado, pero aclaró que su contenido es confidencial por estar protegido por el secreto bancario.

Cuestionan al jerarca del Conassif por BN

La diputada Dinorah Barquero cuestionó, entonces, a la jerarca sobre el manejo de los hallazgos a nivel procesal y qué entidad es responsable de regular lo señalado en el documento.

Ante ello, Leng Hong respondió que se trata de un proceso de supervisión en curso y que la Sugef continúa evaluando lo ocurrido para actualizar la información remitida al Consejo, respuesta que generó molestia en la legisladora.

“¿Se da cuenta de que usted no está diciendo nada? ¿Se da cuenta de que usted no está diciendo absolutamente nada? Es un proceso de supervisión, eso ya se sabe. Qué supervisa, cómo lo supervisa; eso también ya lo sabemos. Pero, ¿cuál es la sanción? ¿Cuál es el resultado final de esa supervisión y de esa actuación?“, cuestionó Barquero.

“Si no, simplemente usted está a la cabeza de una institución que no sirve para nada, que no funciona para nada, que se están gastando muchísimos millones en una institución que no tiene ningún sustento ni ninguna capacidad de respuesta ni sancionatoria para los costarricenses”, agregó.

La jerarca del Conassif aclaró que el Consejo no ejecuta ni fiscaliza de forma directa, ya que esas funciones corresponden a las superintendencias. Añadió que el papel del Consejo consiste en dar seguimiento a la situación con base en las gestiones y observaciones que se intercambien con la Sugef.

Leng Hong precisó, además, que la intervención del Consejo procede únicamente cuando se presenta un recurso de apelación contra las resoluciones de alguna superintendencia, lo cual no aplica en este caso.

“Sugef continúa en su proceso de supervisión y Conassif, por ley, actúa cuando tiene que actuar. (...) La Superintendencia supervisa. Las funciones están dadas por ley y no me puedo referir al contenido de ese informe”, indicó.

“No, no, no. A ver, dejemos de lado el informe; no me vea cara de tonta, por favor, tratando de excusarse en que no puede referirse al contenido del informe”, respondió Barquero.

“Yo no le estoy pidiendo a usted que (...) me hable sobre el informe. Le estoy diciendo sobre un proceso (supervisión del BN). ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuáles son los resultados?“, cuestionó.

Tras el intercambio, la diputada liberacionista Katherine Moreira Brown preguntó a la jerarca del Conassif si, en caso de detectarse un delito o irregularidad, también se aplicaría el criterio de no referirse al contenido del informe.

Leng Hong respondió que corresponde a la Sugef informar a las autoridades si encuentra alguna irregularidad, lo cual solo sería público cuando un tribunal ordene levantar el secreto bancario.

“No funciona la institución o no funciona usted a la cabeza de la institución. (...) no puedo entender si es que no quiere contestar, si no le están permitiendo contestar, si no tiene capacidad para contestar, si Conassif es un cascarón vacío con un montón de funcionarios pasándose papeles de aquí para allá, pero que los informes no generan nada, no producen nada, no hay sanciones, no hay nada. Es imposible entender lo que ustedes están planteando hoy”. — Dinorah Barquero, Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.

Las diputadas Luz Mary Alpízar y Kattia Cambronero insistieron en que la jerarca del Conassif aclarara el proceso de seguimiento de la información, quién la recibe y cómo se utiliza lo reportado por la Sugef.

Sin embargo, la funcionaria se limitó a señalar que la Superintendencia remitió información general sobre los hechos y que el Conassif se mantiene atento a las actualizaciones de la entidad.

“La acción que hicimos fue solicitar un informe de actuación supervisora de la Sugef sobre este caso en específico. No me puedo referir a este informe por nuestro deber de confidencialidad”, afirmó Leng Hong.

El Gobierno quitó a la Junta Directiva del BN, el pasado 28 de mayo, como parte de una disputa por el nombramiento de Rosaysella Ulloa Villalobos como gerente general. Casa Presidencial alegó que el proceso fue ilegítimo, versión rechazada por el expresidente de la entidad bancaria, Marvin Arias Aguilar.

La decisión se tomó después del procedimiento administrativo liderado por el vicepresidente Stephan Brunner Neibig, pese a que el informe final sobre la investigación dirigida por Brunner no incluye hallazgos sobre presuntas anomalías en el proceso de elección, tal como publicó La Nación.

