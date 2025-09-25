Economía

‘¿Se da cuenta de que no está diciendo nada?’: Diputada cuestiona a jerarca de Conassif por caso Banco Nacional

Presidenta del Conassif enfrentó cuestionamientos en el Congreso durante una discusión sobre la destitución de la Junta Directiva del Banco Nacional

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, la presidenta del Conassif
La presidenta del Conassif enfrentó distintos cuestionamientos en la Asamblea Legislativa durante una discusión sobre la destitución de la Junta Directiva del Banco Nacional. (Asamblea Legislativa/Captura de pantalla transmisión Asamblea Legislativa)







Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

