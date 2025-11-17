Economía

San José experimenta una importante caída en competitividad

El cantón de San José, motor económico de Costa Rica, perdió 6,8 puntos en competitividad entre 2021 y 2025

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
06/11/2024, San José, Parque Central, remodelación de la parte interna del Kiosco en el Parque Central.
San José se ubica como el segundo cantón que más ha perdido competitividad entre el ICN del 2021 y el de 2025, solo por detrás de Nandayure. (Jose Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
San JoséICNCompetitividadCantón de San José
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.