Sugef entregará datos crediticios de deudores sin anonimizar al Banco Central tras fallo de Sala IV

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) informó, este miércoles 24 de setiembre, que entregará datos crediticios sin anonimizar al Banco Central de Costa Rica (BCCR), tras un fallo de la Sala IV.

El pasado 17 de setiembre, la Sala Constitucional declaró sin lugar una acción de inconstitucionalidad que cuestionaba la potestad del Banco Central para solicitar información sin anonimizar de clientes bancarios para fines estadísticos.

“En atención a esta resolución, la Superintendencia en estricto apego al ordenamiento jurídico, procederá con la entrega de la información requerida”, indicó la Sugef en un comunicado de prensa este miércoles.

ABC sobre fallo de Sala IV

A agosto del 2024, el Sistema Financiero Nacional contaba con 1,26 millones de personas y 30.484 empresas con operaciones crediticias activas, según datos de Sugef.

La Superintendencia tomó la decisión de entregar la información crediticia de clientes bancarios, pese a que solo se conoce el por tanto de la decisión de la Sala IV y no la redacción total del fallo.

La Sugef estaba a la espera de la decisión de la Sala para proceder “de conformidad”, es decir, con la entrega de los datos requeridos por el Central.

Según la Superintendencia, la información solicitada tiene fines “exclusivamente estadísticos”, y que esto se encuentra sustentado en la Ley del Sistema de Estadística Nacional.

“Es importante recalcar que ambas entidades (Sugef y BCCR) están sujetas al deber de confidencialidad (...) lo cual garantiza a la ciudadanía la protección y el adecuado resguardo de sus datos”, agregó la Sugef en su comunicado.

Por su parte, el BCCR recordó que la acción de inconstitucionalidad la presentó la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) en contra de la solicitud de información hecha a la Sugef, exclusivamente, con fines estadísticos.

El documento del Banco Central recordó que la ABC cuestionó su derecho legal para solicitar información sin anonimizar brindada en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (7558) y la Ley del Sistema de Estadística Nacional (9694).

Tras lo dispuesto por la Sala, Rodrigo Cubero, asesor económico de la ABC, mencionó este 24 de setiembre que la organización celebra tener la certeza jurídica que estaban buscando con la acción de inconstitucionalidad, la cual se planteó, según expuso, en resguardo e interés del derecho de sus usuarios.

“Ahora queda claro la forma en que podemos proceder”, dijo Cubero.

El ente emisor, por otro lado, consideró que la decisión de la Sala reafirma que las acciones que el ente ha ejecutado, con el propósito de obtener información, “siempre” se han ajustado a la legalidad y tienen un objetivo “exclusivamente” científico.

Origen de disputa

La ABC presentó la acción de inconstitucionalidad, el 29 de agosto del 2023, en medio de una fuerte polémica porque el ente emisor exigió a la Sugef la entrega de las bases de datos crediticias de deudores con el número de identificación de cada persona y empresa.

El BCCR justificó, en ese momento, que el requerimiento de datos crediticios hecho a la Superintendencia respondía a la necesidad de generar nuevas estadísticas que permitirían conocer, entre otras cosas, el nivel de endeudamiento de los hogares, riesgos geográficos y medir la eficacia de la política monetaria.

Por su parte, la ABC reconoció, el 18 de agosto del 2023, que aunque el Banco Central requería la información para generar estadísticas económicas, tenía que utilizar “información agregada y anónima”, para así respetar la privacidad e intimidad de los clientes bancarios.

La disputa sobre la solicitud del Banco Central de deudores sin anonimizar se conoció después de que Rocío Aguilar, entonces jerarca de Sugef, revelara de que fue denunciada penalmente en 2023 por el supuesto delito de desobediencia a la autoridad al no entregar las bases de datos al ente emisor.