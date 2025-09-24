Economía

Sugef entregará datos crediticios de deudores sin anonimizar al Banco Central tras fallo de Sala IV

Sugef dará al Banco Central información crediticia con identificación del deudor. Banca tiene préstamos con 1,26 millones de personas y 30.000 empresas

Por Mónica Cerdas Gómez
Banco Central, fachada
BCCR tiene potestad para solicitar información bancaria sin anonimiar para fines estadísticos, dice Sala Constitucional. (Rafael Pacheco/La Nación)







Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

