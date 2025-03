Róger Madrigal, presidente del Banco Central, sobre dólar por debajo de ¢500: ‘No debería sorprender’

Róger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), se refirió al tipo de cambio del dólar respecto al colón, que este jueves 13 de marzo se situó por debajo de ¢500 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

Su valor fue de ¢499,90, con lo cual alcanzó su cotización más baja desde el 7 de mayo del 2008, cuando finalizó la sesión en ¢497,20, según los datos históricos del Banco Central.

Ante una consulta de La Nación, Madrigal manifestó que la caída de la divisa por debajo de cierto nivel de precio no implica necesariamente un hecho concreto. Atribuyó la dinámica del precio del dólar a la situación del mercado.

“Es una situación de mercado la que está ocurriendo. En algún sentido, no debería sorprender porque estamos en el mes de marzo, en el que se combinan varias cosas. Todavía estamos en temporada alta de turismo, recogiendo ingresos de cosechas de fin y principio de año y ahora viene la cosecha de impuestos", comentó el jerarca durante una conferencia de prensa en la que se anunció la decisión de política monetaria.

Posteriormente, señaló que “no debería sorprender” que la divisa pasara de los ¢501,03 del miércoles 12 de marzo a los ¢499,90 en los que terminó este jueves 13 en el Monex. “Que baje un colón o unos céntimos en un día de abundancia en el mercado no debería sorprender”, agregó.

Sobre las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de adoptar una mayor flexibilidad cambiaria y moderar la participación del BCCR en el mercado, Madrigal señaló que estas sugerencias se hacen desde una perspectiva externa, sin conocer exactamente el entramado de reglas locales.

“No hemos llegado al 150 (del nivel adecuado de reservas). Esto no es una meta, es una aspiración de mediano y largo plazo. No hemos llegado ahí. Ellos lo que dicen es que de seguir esto en el tiempo, de ser continuamente superavitarios, deberíamos pensar qué hacer con ese superávit. Las compras del BCCR no han sido excesivas”, afirmó Madrigal.

Alonso Alfaro, economista jefe del Banco Central, añadió que el FMI y la OCDE reconocen que las decisiones del ente emisor han permitido que exista flexibilidad en el mercado cambiario y que dichas recomendaciones están planteadas en términos condicionales.

Madrigal coincidió en que los planteamientos de los organismos internacionales son bajo un condicional y deben considerarse en su debida proporción. “Muchos de los argumentos no hay que ignorarlos, pero hay que ponerlos en su justa medida”, concluyó el jerarca.