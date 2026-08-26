Economía

Rodrigo Chaves da marcha atrás con directriz para trasladar y reubicar funcionarios de Hacienda

Jerarca de Hacienda firmó el 15 de julio la norma que establecía nuevas reglas para trasladar, rotar y reubicar funcionarios. El 17 de agosto ordenó derogarla, el Tribunal Contencioso había suspendido su aplicación

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Por Gustavo Ortega Campos

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Composición fotográfica que muestra al ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, durante una intervención pública y, a la derecha, el edificio del Ministerio de Hacienda en San José.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, derogó la directriz que establecía nuevas reglas para trasladar, rotar o reubicar funcionarios dentro del Ministerio de Hacienda. (Fotocomposición en Canva/Archivo LN)







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Ministerio de HaciendaRodrigo ChavesSuspensión de directriz de Hacienda
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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