Economía

Dirección Jurídica de Hacienda advirtió a Rodrigo Chaves sobre debilidades en directriz para trasladar funcionarios

La directriz fue usada para reubicar a un funcionario que denunció el aparente traslado ilegal de competencias de la Tesorería Nacional a otra unidad

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Por Arianna Villalobos Solís
Rodrigo Chaves, jerarca de Hacienda, ordenó reubicar al abogado que denunció en la vía judicial el intento de la entidad de controlar la Tesorería Nacional.
La directriz de Rodrigo Chaves, suspendida por el Tribunal Contencioso Administrativo y utilizada para remover a un funcionario que denunció aparentes irregularidades, fue cuestionada por la propia Dirección Jurídica de Hacienda. (Canva/Canva)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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