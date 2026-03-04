Economía

Retiro acelerado del ROP generaría inflación y presiones cambiarias, advierte FIAP

Federación de administradoras de fondos de pensiones señala los peligros para Costa Rica de permitir el retiro acelerado del ROP.

Por Óscar Rodríguez
Propuestas para acceder a fondos del ROP podrían lastimar a los pensionados.
Las propuestas de reforma legal para acelerar el retiro del ROP dejaría a los pensionados en desprotección, según la FIAP. (Shutterstock)







Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

