Retiro acelerado del ROP generaría inflación y presiones cambiarias, advierte FIAP

Las propuestas de reforma legal para acelerar el retiro del ROP dejaría a los pensionados en desprotección, según la FIAP.

La Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) manifestó su “profunda preocupación” ante la discusión en Costa Rica sobre permitir el retiro total o acelerado del saldo acumulado en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) al momento de la jubilación.

En una declaración pública firmada por su presidente, Guillermo Zamarripa, la organización advirtió que una medida de este tipo generaría efectos macroeconómicos relevantes, desnaturalizaría el sistema previsional y podría erosionar la confianza institucional.

“La entrega simultánea de grandes sumas de dinero a los hogares de los pensionados aumentaría el consumo en el corto plazo, generando presiones inflacionarias”, recalcó Zamarripa en el comunciado.

El vocero de la Federación señaló que la liquidación obligada de inversiones, para atender retiros totales o acelerados, provocaría distorsiones en el mercado interno, con efectos sobre los precios de los instrumentos financieros, especialmente en las tasas de interés y el tipo de cambio.

Además, indicó que la entrega simultánea de grandes sumas de dinero a los hogares de los pensionados aumentaría el consumo en el corto plazo, lo que podría generar presiones inflacionarias.

El Banco Central también alertó sobre los efectos económicos en tipo de cambio, inflación y tasas de interés de la liberación anticipada implicaría poner en circulación cerca de ¢1,1 billones en el primer año, según un estudio efectuado por la institución.

La FIAP es una organización internacional creada en 2005 cuyo objetivo es la consolidación de los regímenes de capitalización individual de fondos previsionales.

La entidad está conformada por administradores de pensiones de 10 diferentes países entre los que están Costa Rica, Chile, Colombia, El Salvador, España, México, Uruguay, entre otros.

Riesgo para la protección en la vejez

Zamarripa subrayó que, aunque el ROP pertenece a los trabajadores, no constituye un ahorro de libre disposición, sino un fondo previsional destinado a financiar ingresos periódicos durante toda la jubilación.

A su criterio, permitir el retiro total o acelerado transformaría un instrumento de seguridad social en un mecanismo de consumo inmediato.

Añadió que la experiencia internacional demuestra que cuando los fondos previsionales se agotan anticipadamente aumenta el riesgo de insuficiencia de ingresos en edades avanzadas, lo que incrementa la vulnerabilidad de las personas y genera presión futura sobre las finanzas públicas.

“Las pensiones existen para proteger en el largo plazo, no para resolver necesidades coyunturales”, enfatizó el presidente de la FIAP.

Efectos sobre la estabilidad financiera

La FIAP también advirtió que los fondos de pensiones actúan como inversionistas institucionales de largo plazo, con un papel relevante en la estabilidad financiera, el desarrollo del mercado de capitales y el financiamiento productivo del país.

Una desinversión forzada y masiva, indicó, alteraría esa estabilidad, afectaría la valorización de activos y podría impactar los rendimientos de los afiliados que mantienen sus recursos en el ROP.

Asimismo, sostuvo que cambios estructurales sin una evaluación técnica integral debilitan la certeza jurídica y la confianza en el sistema previsional.

La Federació reafirmó su disposición a aportar evidencia comparada y análisis técnico para que el debate en Costa Rica se fundamente en criterios de sostenibilidad, estabilidad económica y protección efectiva de los jubilados.