Economía

Reseñas, número de descargas y permisos: claves que pueden ayudar a detectar una ‘app’ falsa

El teléfono se ha convertido en una extensión de la vida personal y profesional, integrando gran cantidad de información sensible

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Por Europa Press
Mujer joven camina mientras ve la pantalla de su celular
Las aplicaciones falsas para teléfonos son cada vez más elaboradas. (Shutterstock/Foto)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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