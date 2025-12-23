Remate del Banco Popular: casas desde ¢5,8 millones con descuentos de hasta 55%

El Banco Popular tiene propiedades rebajadas en todo el país. Así se puede participar para adquirir una. Imagen con fines ilustrativos

El Banco Popular publicó una nueva lista con más de 70 propiedades adjudicadas con descuentos que llegan hasta el 55% sobre su valor real. Los bienes se encuentran en diferentes provincias.

Cada precio de venta ya incorpora el descuento, según lo confirmó la entidad financiera. La oferta de inmuebles está sujeta a disponibilidad, así como a posibles variaciones de precio. La información se actualizó al 23 de diciembre del 2025.

Cómo presentar una oferta

El Banco Popular exige que toda persona interesada complete un formulario oficial disponible en la institución. Esta boleta debe incluir toda la información solicitada y estar firmada por quien participa en el proceso.

En el caso de personas físicas, se debe adjuntar fotocopia de la cédula de identidad. Si la oferta proviene de una persona jurídica, debe incluirse una personería jurídica vigente y copia de la cédula del representante legal.

Otro requisito obligatorio es la presentación del comprobante de pago del 1% del valor publicado, correspondiente a la garantía de participación.

Cuando la oferta contempla financiamiento parcial o total, debe anexarse un preanálisis de crédito a nombre del oferente, con firma y sello del analista y firma del cliente.

Para consultas generales, el Banco Popular habilita el número telefónico 2104-7273 y el correo electrónico ventadebienes@bp.fi.cr.

Algunas propiedades destacadas

Entre los bienes disponibles destacan las siguientes oportunidades por provincia:

San José

San José, Carmen: ¢215.443.232,20 (Descuento del 30%) Precio Real: ¢307,776,046

Alajuelita, Concepción: ¢93.714.010,74 (Descuento del 20%) Precio Real: ¢117,142,513.42

Tibás, San Juan: ¢60.533.762,35 (Descuento del 15%) Precio Real: ¢71,216,191

Alajuela

San Carlos, Venecia: ¢22.101.663 (Descuento del 50%) Precio real: ¢44.203.326

Zarcero, Guadalupe: ¢13.762.199,41 (Descuento del 15%) Precio real: ¢16.190.822,83

San Ramón, Santiago: ¢131.518.632,85 (Descuento del 45%) Precio real: ¢239.124.787

Cartago

Occidental: ¢56.120.053,76 (Descuento del 30%) Precio real: ¢80.171.505,37

Agua Caliente: ¢22.094.702,94 (Descuento del 15%) Precio real: ¢50.385.445,16

Oreamuno, San Rafael: ¢48.170.233,13 (Descuento del 15%) Precio real: ¢56.670.862,5

Heredia

Santa Bárbara, Barrio Jesús: ¢40.224.899,35 (Descuento del 15%) Precio real: ¢47.323.411

San Isidro, San José: ¢227.829.158,9 (Descuento del 30%) Precio real: ¢325.470.227

Guanacaste

Abangares, Colorado: ¢17.365.269,9 (Descuento del 45%) Precio real: ¢31.573.218

Liberia, Cañas Dulces: ¢18.898.023,17 (Descuento del 30%) Precio real: ¢26.997.175,96

Carrillo, Belén: ¢81.104.008,3 (Descuento del 30%) Precio real: ¢115.862.869

Puntarenas

Puntarenas, Chacarita: ¢25.954.983,45 (Descuento del 45%) Precio real: ¢47.190.879

Esparza, San Juan Grande: ¢116.136.577,7 (Descuento del 35%) Precio real: ¢178.671.65

Limón

Pococí, Jiménez: ¢15.339.980,7 (Descuento del 55%) Precio real: ¢34.088.846

Limón, Central: ¢21.444.658,95 (Descuento del 35%) Precio real: ¢32.991.783

Matina, Batán: ¢47.755.732,75 (Descuento del 15%) Precio real: ¢56.183.215

Dónde ver más propiedades y requisitos completos

Más propiedades disponibles:https://www.bancopopular.fi.cr/venta-de-propiedades/

Requisitos completos para ofertar:https://www.bancopopopular.fi.cr/como-ofertar-para-adquirir-un-bien/