Remate del Banco Popular: casas desde ¢5,8 millones con descuentos de hasta 55%

Descubra las propiedades con descuentos de hasta 55% que ofrece el Banco Popular. Conozca los requisitos para participar en el proceso de compra

Por Silvia Ureña Corrales y Damián Arroyo C.
El Banco de Costa Rica remata casas desde ¢9 millones con descuentos de hasta 35% y condiciones de financiamiento específicas.
El Banco Popular tiene propiedades rebajadas en todo el país. Así se puede participar para adquirir una. Imagen con fines ilustrativos (Gemini/Imagen generada con IA)







