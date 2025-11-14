Economía

Banco Popular remata propiedades con casas desde ¢4 millones y ofrece financiamiento del 100%

El catálogo incluye descuentos de hasta 55% y precios accesibles en varias regiones del país

Por Damián Arroyo C.
El BCR ofrece propiedades en remate con rebajas de hasta un 50%. Hay terrenos en varias provincias y una casa en Guanacaste.
El BCR ofrece propiedades en remate con rebajas de hasta un 50%. Hay terrenos en varias provincias y una casa en Guanacaste. (ChatGPT/Generada con IA)







Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

