Banco Popular remata propiedades con casas desde ¢4 millones y ofrece financiamiento del 100%

El BCR ofrece propiedades en remate con rebajas de hasta un 50%. Hay terrenos en varias provincias y una casa en Guanacaste.

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal inició su proceso de venta de bienes correspondiente al cartel 11-2025. El catálogo incluye terrenos y casas en zonas rurales y urbanas. Algunos bienes tienen descuentos de hasta 65% respecto al avalúo oficial.

La institución detalló que las propiedades se asignan según el orden y cumplimiento de los requisitos de participación. Todas se venden en el estado físico actual.

Cómo participar en el proceso

Las ofertas deben presentarse en el formulario oficial del Banco Popular. Este documento debe completarse sin omisiones y debe estar firmado por el participante.

Es necesario incluir una copia de la cédula de identidad si la persona participa a título personal. En caso de persona jurídica se requiere la personería jurídica vigente y la cédula del representante legal.

Cada oferta debe incluir el comprobante del pago del 1% del precio de venta. Este monto corresponde a la garantía de participación y se calcula sobre el precio publicado.

Si la persona desea financiar una parte o la totalidad del bien, debe aportar un preanálisis de crédito emitido por el Banco Popular que esté firmado por el analista y por el solicitante.

Las ofertas pueden enviarse al correo electrónico recepcionofertasbienesadjudicados@bp.fi.cr. También pueden entregarse en un sobre cerrado en la agencia del Banco Popular más cercana. Las ofertas deben ingresarse con mínimo dos días hábiles de anticipación al cierre del concurso. El Área de Bienes Adjudicados valida la recepción final de cada expediente.

El Banco recordó que los bienes se venden según lo indicado en el plano catastrado y en la información del Registro Nacional. Cualquier diferencia de área requiere gestión posterior por parte del comprador. Las personas oferentes eximen al Banco de responsabilidades posteriores a la venta.

Las 10 propiedades más baratas del catálogo de noviembre 2025

Estas son las propiedades con el precio de venta más bajo, ordenadas del menor al mayor.

Puntarenas, El Roble (EXP. 4299-04-01)

Precio base: ¢4.092.442

¢4.092.442

Avalúo: ¢4.092.442

¢4.092.442 San Carlos, Pital (EXP. 3783-06-01)

Precio base: ¢4.310.554,95

¢4.310.554,95

Avalúo: ¢9.579.011

¢9.579.011

Descuento: 55%

55% Upala, Yolillal (EXP. 4898-25-01)

Precio base: ¢4.323.223,41

¢4.323.223,41

Avalúo: ¢5.764.297,88

¢5.764.297,88

Descuento: 25%

25% Upala, Yolillal (EXP. 4898-25-02)

Precio base: ¢5.052.406,94

¢5.052.406,94

Avalúo: ¢6.315.508,68

¢6.315.508,68

Descuento: 20%

20% San Carlos, Cutris (EXP. 4925-15-01)

Precio base: ¢5.843.327,60

¢5.843.327,60

Avalúo: ¢10.624.232

¢10.624.232

Descuento: 45%

45% Pococí, Guápiles (EXP. 5059-17-01)

Precio base: ¢6.140.227

¢6.140.227

Avalúo: ¢5.219.192,95

¢5.219.192,95

Descuento indicado: 15%

15% San Carlos, Cutris (EXP. 4627-06-01)

Precio base: ¢6.443.148,60

¢6.443.148,60

Avalúo: ¢7.159.054

¢7.159.054

Descuento: 10%

10% Upala, Yolillal (EXP. 4950-15-01)

Precio base: ¢6.499.464,95

¢6.499.464,95

Avalúo: ¢11.817.209

¢11.817.209

Descuento: 45%

45% Osa, Puerto Cortés (EXP. 4130-10-02)

Precio base: ¢6.765.053

¢6.765.053

Avalúo: ¢6.765.053

¢6.765.053 San Carlos, Aguas Zarcas (EXP. 5049-06-01)

Precio base: ¢7.535.540

¢7.535.540

Avalúo: ¢7.535.540

Fechas importantes del cartel 11-2025

La recepción de ofertas empezó el viernes 7 de noviembre de 2025 desde las 8 a. m. y cerrará el martes 18 de noviembre de 2025 a las 4:30 p. m. Las ofertas se reciben mediante correo electrónico o en sobre cerrado según las reglas del Banco Popular.

El acto de apertura se realizará el miércoles 19 de noviembre de 2025 a las 8:30 a. m., en las oficinas del Área de Bienes Adjudicados ubicadas en La Uruca, 75 metros noroeste de la rotonda Juan Pablo II.

La venta directa iniciará el jueves 20 de noviembre y finalizará el miércoles 3 de diciembre de 2025. El horario será de 8 a. m. a 4 p. m.

La subasta virtual se programó para el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 10 a. m. La venta directa posterior a la subasta funcionará ese mismo día de 1 p. m. a 4 p. m.

Dónde ver más propiedades y requisitos completos

Más propiedades disponibles:https://www.bancopopular.fi.cr/venta-de-propiedades/

Cartel oficial de noviembre 2025:https://www.bancopopular.fi.cr/wp-content/uploads/2025/11/Catalogo-Venta-de-Bienes-Noviembre-2025.pdf

Requisitos completos para ofertar:https://www.bancopopopular.fi.cr/como-ofertar-para-adquirir-un-bien/