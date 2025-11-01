Banco Popular afirma que devoluciones de dinero por rebajos no reconocidos en comercios son su ‘mayor prioridad’

El Banco Popular es uno de los seis bancos más grandes de Costa Rica, según activos.

El Banco Popular indicó, en un comunicado publicado la mañana de este sábado 1.° de noviembre en su perfil de Facebook, que las devoluciones de dinero a sus clientes por rebajos no reconocidos en comercios iniciaron “ayer mismo” y reconoció que en este momento son su “mayor prioridad”.

Este 31 de octubre, clientes del banco indicaron en redes sociales que cuando intentaron pagar con sus tarjetas en diferentes comercios les salía la transacción denegada, pero al final sí se les rebajaba el dinero.

“Tengo dos transacciones que me fueron denegadas por los datáfonos de PriceSmart de Curridabat y la Farmacia La Bomba, respectivamente, y aún así me llegó el correo electrónico notificándome el rebajo para las mismas. Reviso en la app y sí están rebajadas sin reembolso alguno”, comentó el usuario Jota Soto este viernes en una publicación del Banco Popular.

“Están saliendo los pagos denegados con el datáfono y aún así los están rebajando”, expuso ese mismo día el usuario Luis Javier Morales.

De acuerdo con el comunicado del Banco Popular, se espera que las devoluciones queden “completamente restablecidas” durante este sábado.

Canales de atención operan con normalidad, dice el Banco Popular

En el comunicado de este 1.° de noviembre, el Banco Popular agregó que todos sus canales de atención operan con total normalidad, incluyendo cajeros automáticos y tarjetas de débito.

No obstante, en la publicación de Facebook, correspondiente al comunicado, aparecen comentarios de usuarios que exponen que los cajeros automáticos aún no funcionan.

“No sirven los cajeros, no se puede comprar con tarjetas y voy a la agencia y me cobran comisión por retirar. Qué cansado”, indicó este sábado una usuaria llamada Vero Dezel.

El pasado 29 de octubre, el Banco Popular y el Banco Nacional (BN) presentaron problemas en sus canales digitales debido a una interrupción global de servicios en la nube de Microsoft. La tarde de ese mismo día, los bancos afirmaron que restablecieron sus plataformas digitales.