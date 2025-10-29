Economía

Banco Nacional y Banco Popular confirman problemas en sus canales digitales por falla internacional

Dificultades en plataformas digitales del Banco Nacional y Banco Popular se presentan desde la mañana de este miércoles, confirmaron entidades en sus redes sociales.

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
Gobierno nombró todos los directivos del Banco Nacional y Popular
Banco Nacional y Banco Popular confirman problemas en sus canales digitales (Imágenes de archivo/Imágenes de archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Banco NacionalBanco PopularCanales digitales
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.