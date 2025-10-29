Banco Nacional y Banco Popular confirman problemas en sus canales digitales por falla internacional

El Banco Nacional (BN) y el Banco Popular presentan, desde la mañana de este miércoles 29 de octubre, problemas en sus canales digitales, según confirmaron a través de redes sociales.

El BN indicó que el proveedor Microsoft reportó una interrupción global en sus servicios en la nube, lo cual está afectando las plataformas bancarias de diversas entidades financieras y empresas a nivel nacional e internacional.

“Nuestro equipo técnico está trabajando en conjunto con este proveedor para resolver la situación lo antes posible”, agregó el Banco Nacional a través de comentarios que hizo la entidad en una publicación de Facebook que no tiene relación con esta situación.

Según reporte de usuarios en redes sociales, ni la aplicación ni la página web de banca en línea del BN están funcionando.

Por su parte, el Banco Popular comunicó a través de sus redes sociales que su aplicación móvil, página web y Punto BP están presentando intermitencias por una situación a nivel internacional, por lo que está fuera de su control.

“Nuestros canales de cajeros automáticos multiservicios y convencionales, compras con tarjetas de crédito y débito y oficinas comerciales están funcionando con absoluta normalidad”, indicó el Banco Popular.

En cuanto se encuentren restablecidos los servicios, el Banco Popular lo estará informando a sus clientes.