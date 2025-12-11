Banco Popular remata casas desde ¢5,8 millones con rebajas de 55% y financiamiento del 100%

Casas en remate desde ¢5,8 millones, descuentos de hasta 55%, compra en el estado actual del inmueble y opción de financiamiento completo. (Imagen con fines ilustrativos).

Banco Popular remata casas desde ¢5,8 millones con descuentos de hasta 55% y financiamiento de hasta 100 %. La oferta incluye viviendas en Alajuela y Limón con plazos de hasta 30 años.

El banco indica que el precio publicado en cada bien ya incluye el descuento sobre el avalúo. Las propiedades se venden como parte del programa de venta de bienes adjudicados.

A continuación se presenta la lista de casas:

1. Casa en Cutris de San Carlos, Alajuela

Precio venta: ¢5.843.327,60

Precio real: ¢10.624.232,00.

Descuento aplicado: 45%.

Cuota aproximada: ¢27.160,93.

Ubicación: Los Almendros, costado sur de la plaza de deportes, en el distrito Cutris de San Carlos. Provincia Alajuela, cantón San Carlos, distrito Cutris.

Más información.

2. Casa en Medio Queso, Los Chiles, Alajuela

Precio venta: ¢9.837.956,80

Precio real: ¢10.355.744,00.

Descuento aplicado: 5%.

Cuota aproximada: ¢45.728,75.

Ubicación: Medio Queso, del Bar Cruceiro 38 metros hacia Coquital. Provincia Alajuela, cantón Los Chiles, distrito Central Los Chiles.

Más información.

3. Casa en Duacarí, Guácimo, Limón

Precio venta: ¢9.862.620,70

Precio real: ¢10.381.706,00.

Descuento aplicado: 5%.

Cuota aproximada: ¢45.843,39.

Ubicación: Duacarí 5, 273 metros oeste y 75 metros norte de la entrada a la escuela, al fondo de servidumbre frente a la iglesia católica, última casa al lado derecho. Provincia Limón, cantón Guácimo, distrito Duacarí.

Más información.

4. Casa desmantelada en Buena Vista, Guatuso, Alajuela

Monto de referencia: ¢10.395.591,00

Cuota aproximada: ¢48.320,74

Ubicación: Buena Vista, 1,8 kilómetros noroeste del cruce Costa Ana calle El Cruce Mónico, casa desmantelada a mano izquierda. Otra referencia: 1,1 kilómetros sureste de la Escuela El Cruce calle Mónico hacia Costa Ana. Provincia Alajuela, cantón Guatuso, distrito Buenavista.

Más información.

5. Casa en urbanización El Real, Upala, Alajuela

Precio venta: ¢11.724.483,60

Precio real: ¢13.027.204,00.

Descuento aplicado: 10%.

Cuota aproximada: ¢54.497,69.

Ubicación: Urbanización El Real, casa 62 C en el distrito Central Upala. Provincia Alajuela, cantón Upala, distrito Central Upala.

Más información.

6. Casa en San Isidro de La Alegría, Siquirres, Limón

Precio venta: ¢11.998.980,50

Precio real: ¢18.459.970,00.

Descuento aplicado: 35%.

Cuota aproximada: ¢55.773,61.

Ubicación: San Isidro de la Alegría, 250 metros sur de la iglesia católica, Proyecto Dimacoto lado derecho. Provincia Limón, cantón Siquirres, distrito La Alegría.

Más información.

7. Casa en Guadalupe de Zarcero, Alajuela

Precio venta: ¢13.762.199,41

Precio real: ¢16.190.822,83.

Descuento aplicado: 15%.

Cuota aproximada: ¢63.969,39.

Ubicación: De la Escuela Colonia de Anateri 800 metros al noreste, en el distrito Guadalupe de Zarcero. Provincia Alajuela, cantón Zarcero, distrito Guadalupe.

Más información.

8. Casa en urbanización Don Chu, Upala, Alajuela

Monto de referencia: ¢14.547.289,00

Cuota aproximada: ¢67.618,64

Ubicación: Urbanización Don Chu, casa 9-M en el distrito Central Upala. Provincia Alajuela, cantón Upala, distrito Central Upala.

Más información.

9. Casa en Jiménez de Pococí, Limón

Precio venta: ¢15.339.980,70

Precio real: ¢34.088.846,00.

Descuento aplicado: 55%.

Cuota aproximada: ¢71.303,23.

Ubicación: Calle El Tablón, 440 metros sur y 60 metros oeste de la Ruta 32, casa lado derecho junto a puente sobre quebrada intermitente en Calle N. 08. Provincia Limón, cantón Pococí, distrito Jiménez.

Más información.

10. Casa en Aguas Zarcas, San Carlos, Alajuela

Precio venta: ¢15.443.915,20

Precio real: ¢18.169.312,00.

Descuento aplicado: 15%.

Cuota aproximada: ¢71.786,34.

Ubicación: Lotes de San José Aguas Zarcas, de la entrada principal a los lotes 600 metros oeste y 20 metros norte, tercera casa sobre margen derecho al ingresar por la servidumbre. Provincia Alajuela, cantón San Carlos, distrito Aguas Zarcas.

Más información.

Cómo presentar ofertas por estos bienes

El Banco Popular indica que toda oferta debe presentarse en el formulario oficial confeccionado por la entidad. Esa boleta debe incluir toda la información solicitada y llevar la firma de la persona participante.

La oferta debe incluir fotocopia de la cédula de identidad si la persona es física. Si la persona es jurídica, la oferta debe incluir personería jurídica y copia de la cédula del representante legal.

Cada oferta debe adjuntar el comprobante de pago del 1% de garantía de participación, calculado sobre el precio de venta publicado. Si el pago se realiza con financiamiento parcial o total, la oferta debe incluir un preanálisis de crédito a nombre del oferente. Ese documento debe ir firmado y sellado por la persona analista responsable y firmado por el cliente.

El banco recibe ofertas en el correo electrónico RecepcionOfertasBienesAdjudicados@bp.fi.cr. También acepta ofertas en sobre cerrado en la agencia más cercana como máximo dos días antes del cierre de cada concurso.

La garantía de participación consiste en ese 1% del precio de venta. La entidad aplica lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento para la Administración y la Venta de los Bienes Adjudicados o Transferidos en Pago de Obligaciones del Banco Popular y de Desarrollo Comunal publicado en la Gaceta N.° 88 del 22 de abril del 2020.

El banco advierte que las propiedades se venden en el estado físico actual. Esto incluye terreno y linderos, así como el área y características que señalan el plano catastrado y el Registro Nacional.

Si se presenta alguna diferencia de cabida entre el plano y la comprobación en campo esa corrección queda a discreción del comprador. La persona interesada debe asumir los trámites legales de reposición o rectificación. El comprador exonera al Banco Popular de responsabilidad presente o futura por exceso o faltante de área.

Financiamiento: hasta 100% del valor y plazo de 30 años

Según informa el banco, el plan de inversión para compra de bienes adjudicados ofrece financiamiento hasta por el 100% del costo del bien. El plazo máximo es de 360 meses.

En colones la tasa de interés es igual a la Tasa Básica Pasiva vigente. En dólares la tasa se fija en Prime más 3 puntos porcentuales para la línea de crédito de vivienda en esa moneda.

El banco no cobra comisión de formalización. Tampoco cobra honorarios de formalización, salvo cuando la gestión la realiza una persona abogada externa o cuando aplica la figura de fideicomiso.

El plan no cobra comisión de salida. La entidad no cobra avalúo sobre estos bienes adjudicados.

El Banco Popular señala que los requisitos son simples, aunque aplican restricciones de crédito según la política interna.

Requisitos para deudor y codeudor

El financiamiento exige la siguiente documentación para deudor y codeudor:

Constancia de salario o pensión. Orden patronal en original y dos copias. Para personas con ingresos propios con al menos tres años en la actividad se requiere certificación de ingresos emitida por contador público autorizado. El documento debe indicar ingresos brutos y netos, tipo de actividad, detalle de los últimos 12 meses, forma de pago, fecha de inicio de la actividad, desglose de gastos de operación y no puede tener más de un mes de emitida. Debe incluir hoja de trabajo y documentos probatorios revisados por el contador. Cédula de identidad en original y dos copias. Recibo de servicios públicos en original y dos copias. Estados de cuenta de deudas actuales con información de cooperativas, tarjetas de crédito y préstamos en otras entidades.

Cuando la persona interesada es jurídica, el banco amplía la lista de requisitos según la actividad económica que realiza la empresa.

Para consultas generales, el Banco Popular habilita el teléfono 2104-7273 y el correo ventadebienes@bp.fi.cr.

Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por el Banco Popular hasta el 11 de diciembre del 2025. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios.