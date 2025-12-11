Economía

Banco Popular remata casas desde ¢5,8 millones con rebajas de 55% y financiamiento del 100%

Banco Popular ofrece 10 casas en Alajuela y Limón con fuertes rebajas y opción de crédito a largo plazo

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Casas en remate desde ¢5,8 millones, descuentos de hasta 55 %, compra en el estado actual del inmueble y opción de financiamiento completo.
Casas en remate desde ¢5,8 millones, descuentos de hasta 55%, compra en el estado actual del inmueble y opción de financiamiento completo. (Imagen con fines ilustrativos). (Gemini/Generado con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaRemateBanco PopularRemate de propiedades
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.