¿Quiénes usan más Airbnb en Costa Rica? Empres contó las nacionalidades más frecuentes

Mientras el país recibe millones de visitantes extranjeros, la plataforma atiende un segmento que gana fuerza.

Por Gustavo Ortega Campos
Logotipo de Airbnb en un teléfono móvil junto a una mesa con servicio de café y bandera de Costa Rica, en referencia a los 15 años de operación de la plataforma de hospedaje de corta estancia en el país y su impacto en el turismo interno.
La plataforma de hospedaje de corta estancia Airbnb mantiene dede hace 15 años la operación en Costa Rica, donde registra miles de anfitriones y un crecimiento sostenido, con un 40% de la demanda proveniente de turismo interno, según datos de la empresa. (Fotocomposición en Canva/Archivo LN /Fotocomposición en Canva/Archivo LN)







Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

