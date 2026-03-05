¿Quiénes usan más Airbnb en Costa Rica? Empres contó las nacionalidades más frecuentes

La plataforma de hospedaje de corta estancia Airbnb mantiene dede hace 15 años la operación en Costa Rica, donde registra miles de anfitriones y un crecimiento sostenido, con un 40% de la demanda proveniente de turismo interno, según datos de la empresa.

Airbnb informó que el uso de la plataforma en Costa Rica registra una tendencia al alza en el uso de los alojamientos disponibles en el país.

Actualmente, los principales usuarios de Airbnb en el país son originarios de Estados Unidos, Canadá y países de Europa. Pero un dato es relevante: el 40% de la demanda es de costarricenses que hacen turismo interno, confirmó Carlos Muñoz, director de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales para Centroamérica y el Caribe.

El vocero dijo que les sorprende un poco el dato del 40% de los usuarios es turismo doméstico.

“Son costarricenses que están utilizando la plataforma para hospedarse en otras partes de Costa Rica, lo vemos muy bien porque les estamos brindando una opción para que puedan conocer su propio país, porque para una familia no es fácil tomarse unas vacaciones”, refirió Muñoz.

Muñoz explicó que no está autorizado a revelar el dato exacto de anfitriones en el país, pero indicó que alrededor de 10.000 oferentes del hospedaje ya están inscritos como contribuyentes en el Ministerio de Hacienda.

“En Costa Rica el primer anfitrión que inició en la plataforma fue en 2010 o 2011 y venimos creciendo anualmente de una manera importante”, destacó.

Airbnb comenzó a operar en Costa Rica en 2010 y mantiene una tendencia en crecimiento.

Durante 2025 visitaron Costa Rica por vía aérea 1,6 millones de estadounidenses, más de 260.000 canadienses y casi 420.000 europeos, de acuerdo con datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Muñóz destacó que además del beneficio económico que genera a los anfitriones (propietarios de los alojamientos), esta opción genera encadenamientos y garantiza ingresos a otras actividades, como los restaurantes, pulperías, supermercados, farmacias y transporte, entre otros.

Además, estimó que el sector de corta instancia representa el 20% de ingresos por turismo al país. De acuerdo con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), los turistas extranjeros gastaron $1.088,4 millones durante el tercer trimestre de 2025, último dato actualizado.

Sobre la cantidad de anfitriones en Costa Rica, Muñoz respondió: “Lamentablemente es una cifra que nos nos aprueban compartir, pero son bastantes, son miles de personas que ofrecen este servicio de alta calidad”.

¿Cómo se define el precio del alojamiento?

El precio de los hospedajes es determinado completamente por cada anfitrión, quien valora su producto de acuerdo con la oferta que posee, la cuál es muy variable porque puede estar desde una habitación en una casa hasta una villa de lujo, con precios de miles de dólares por noche.

El vocero dijo que en los hospedajes convencionales la oferta es estandarizada. En Airbnb varía mucho.

Muñoz indicó que no intervienen en la fijación de precios, permitiendo que el anfitrión compita con otras ofertas. Explicó que el visitante, dentro de un sistema de libre comercio, toma la decisión final sobre qué opción se ajusta mejor a sus necesidades.

La distribución de los ingresos para la plataforma se establece por medio de un recargo (services fee) que le cobra al huésped por los servicios, incluido el seguro la que puede variar entre el 5% y el9%, explicó Muñoz. En tanto, a los anfitriones Airbnb les cobra un 3% del ingreso por noche de alojamiento.

“Es un modelo turístico que no es extractivo, deja en el país ese ingreso, además genera actividad económica más allá del alojamiento”, concluyó Muñoz.