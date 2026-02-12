¿Quién puede vender AION en Costa Rica? Empresa china respondió a ‘La Nación’ y atizó más la disputa

GAC International, distribuidor de AION en para Latinoamérica, respondió sobre la disputa entre Grupo Cori Car y Electric Vehicles EV Costa Rica (EVE) por la venta exclusiva en el país.

La polémica sobre la distribución de la marca china de vehículos eléctricos AION en Costa Rica sumó este jueves un nuevo capítulo.

GAC International, filial encargada de la gestión para Latinoamérica y el Caribe, respondió a La Nación que la comercialización autorizada de la marca corresponde a Grupo Cori Car y calificó como falsa la certificación que posee Electric Vehicles EV Costa Rica SRL (EVE).

Además, GAC International anunció acciones legales contra EVE.

“AION Automobile Sales and Service Co., Ltd. es una empresa nacional que no se dedica a la exportación de vehículos, y la certificación reclamada por EVE es completamente falsa”, indicó la comunicación remitida por correo electrónico este jueves.

Ante esto, EVE respondió que el documento tiene validez jurídica y aseguró que mantiene una relación directa tanto con AION China como con GAC International en China.

“Contamos con autorización formal, original y debidamente respaldada para la comercialización de vehículos AION y Hyper en Costa Rica, así como para brindar servicio, garantías y repuestos”, aseguró EVE, por medio de una comunicación remitida por su gerente, Manuel Burgos.

Comunicacion de AION donde se indica que EVE es importador oficial de los repuestos y vehículos de la marca.

Burgos recordó que comercializan la marca desde enero de 2021 y mantienen un inventario de repuestos y servicio técnico. Explicó que desde 2021 recibieron certificaciones oficiales, la que fue actualizada en mayo de 2025. A la fecha estiman que han colocado unas 1.000 unidades.

Por su parte, GAC International, con sede en Panamá, señaló que GAC Group no mantiene ninguna relación con EVE. “No poseemos información sobre sus antecedentes corporativos u operaciones comerciales”, indicó.

La comunicación, firmada por la Oficina Regional de GAC International en Panamá, es la misma que el pasado 1.º de febrero hizo pública una notificación de cese y desistimiento dirigida a EVE, en la que informó que Cori Car S.A. es el único y exclusivo representante y distribuidor autorizado de la marca en Costa Rica.

El correo añade que todos los negocios de exportación de vehículos de GAC Group deben realizarse exclusivamente a través de GAC International.

En tanto, EVE agregó que cualquier interpretación distinta al documento emitido por AION China escapa de su ámbito y no modifica la autenticidad ni la legalidad del respaldo con el que cuentan.

Burgos sostuvo además que las afirmaciones sobre la supuesta falta de validez de la certificación no tienen fundamento jurídico y que un documento apostillado y certificado por las autoridades competentes acredita su autenticidad y origen.

Notificación de autorización de distribución para EVE de la marca AION, emitida en 2021.

Sobre las garantías

GAC International aseguró que cualquier producto no autorizado por la compañía no recibirá apoyo oficial de las filiales de GAC Motor. Esto incluye aseguramiento de calidad, garantías de posventa, repuestos originales, soporte técnico de fábrica, infraestructura de servicio oficial, actualizaciones de software ni ningún otro tipo de respaldo.

“GAC Group ha autorizado únicamente a Cori Car S.A. (Grupo Cori Car) como el distribuidor e importador exclusivo de la marca AION en Costa Rica. Nunca aprobamos ninguna importación de mercado gris de productos de la marca AION, incluyendo las operaciones realizadas por EVE”, indica la empresa.

Por su parte, Burgos aseguró que EVE cuenta con una trayectoria sólida y una operación real en Costa Rica, enfocada en brindar soluciones de movilidad eléctrica de alta calidad, con el respaldo directo de fábrica.

“Nuestra prioridad es y será siempre el consumidor costarricense, garantizando que cada vehículo comercializado cuente con todo el soporte técnico y legal necesario para su tranquilidad”.

‘Procedimientos legales’

GAC International señaló que han iniciado procedimientos legales formales contra EVE, sin hacer referencia a los detalles, bajo el argumento de que la empresa ha persistido en realizar representaciones no autorizadas y en el uso indebido de los derechos de propiedad intelectual de AION.

“Continuaremos tomando todas las medidas legales necesarias para salvaguardar la reputación de la marca AION, nuestro único y exclusivo socio Grupo Cori Car, y los derechos e intereses legítimos de los consumidores en Costa Rica”, concluyeron.

Burgos, por su parte, aseguró que no tienen conocimiento de ninguna acción legal comenzada contra EVE.

“Tenemos claridad de que nuestros documentos y respaldos están en regla. EVE opera con documentación auténtica, vigente y debidamente formalizada”, afirmó el empresario.

EVE remitió el 9 de febrero a Grupo Cori Car una notificación formal de cese y desistemiento por una supuesta competencia desleal, difamación y publicidad engañosa.

La notificación de EVE detalla como supuestas infracciones de Cori Car su exclusividad en el país, difamación comercial y daño a la imagen.

Burgos indicó este miércoles que ya iniciaron el proceso de solicitud de prueba anticipada ante el Juzgado Civil del Circuito I Judicial del San José.