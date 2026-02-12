Economía

Distribución exclusiva de carros chinos AION provoca disputa empresarial en Costa Rica

La marca china AION, del grupo GAC, protagoniza un enfrentamiento entre las firmas Cori Car y EV Costa Rica por la distribución exclusiva en el país.

Por Gustavo Ortega Campos
10/02/2026/ Fotos del gerente de Grupo Coricar e instalaciones / foto John Durán
El lanzamiento oficial de AION por parte de Cori Car coincidió con una notificación de “cese y desistimiento” contra EV Costa Rica, empresa que distribuye la marca desde 2021 y asegura haber vendido unas 1.000 unidades. (John Durán/La Nación)







