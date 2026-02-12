Distribución exclusiva de carros chinos AION provoca disputa empresarial en Costa Rica

El lanzamiento oficial de AION por parte de Cori Car coincidió con una notificación de “cese y desistimiento” contra EV Costa Rica, empresa que distribuye la marca desde 2021 y asegura haber vendido unas 1.000 unidades.

La marca china de vehículos eléctricos AION, fabricada a unos 15.000 kilómetros de Costa Rica, por una subsidiaria del grupo GAC en Guangzhou, quedó en el centro de una disputa por su representación exclusiva en Costa Rica.

Todo estalló cuando se hizo pública una notificación de “cese y desistimiento” emitida por GAC International, filial para Latinoamérica y el Caribe con sede en Panamá. En ese documento se afirma que Cori Car S.A. es el único y exclusivo distribuidor autorizado de AION en el país y que la empresa Electric Vehicles EV Costa Rica SRL (EVE) no tiene permiso para comercializar la marca.

Sin embargo, EVE da otros argumentos. Esta empresa distribuye los vehículos AION el país desde enero de 2021 y estiman que han vendido unas 1.000 unidades, la mitad en los dos últimos años. Comercializan diferentes modelos que van desde los $19.990 a los $68.000.

Manuel Burgos, gerente general de EVE

Exclusividad en disputa

Grupo Cori Car, desde la página de Facebook de AION Costa Rica, publicó el 2 de febrero pasado la notificación de GAC International, con fecha 1.º de febrero, en la que informa “expresamente que Cori Car S.A es el único y exclusivo representante y distribuidor autorizado de los productos AION en Costa Rica”.

La notificación añade que no ha otorgado a EV Costa Rica SRL “ningún derecho, autorización, licencia, ni permiso para representar, publicitar, comercializar, distribuir u ofrecer en venta productos AION en Costa Rica, bajo ninguna modalidad”.

A renglón seguido, GAC International señala que “por la presente se les ordena cesar y desistir de inmediato”, un listado de actividades dentro de Costa Rica, las que son detalladas en cuatro numerales.

GAC International, filial de la empresa china GAC, emitió una notificación que autoriza la comercialización de la marca AION en Costa Rica a Grupo Cori Car y restringe la distribución para la empresa EV Costa Rica que la comercializa desde 2021. (Cortesia AION Grupo Cori Car /Cortesia AION Grupo Cori Car)

Asimismo, señala que “el incumplimiento inmediato de las exigencias establecidas en la presente dejará a GAC International sin otra alternativa que iniciar acciones legales de forma inmediata, incluyendo, entre otras, la solicitud de medidas cautelares, reclamaciones por daños y perjuicios...”.

EVE respondió con una notificación formal de cese y desistemiento por una supuesta competencia desleal, difamación y publicidad engañosa contra Cori Car, a la que tuvo copia La Nación. El documento está firmado por Fernando Suárez Castro, gerente general de la empresa.

La notificación fue remitida el 9 de febrero. Ese día AION Costa Rica del Grupo Cori Car realizó el lanzamiento oficial de la marca AION en un hotel capitalino.

Argumentos de las partes

Manuel Burgos, gerente general Operativo de EVE dijo a La Nación que la publicación de GAC International no tiene valor de orden legal, y aseguró que tampoco ha sido notificado por la fábrica AION desde China.

“Lo que está buscando quien hace la publicación es generar una duda razonable en el mercado. Es un documento apócrifo que carece de la legalidad correspondiente y no ha sido entregado en nuestra empresa”, recalcó Burgos.

La notificación de EVE detalla como supuestas infracciones de Cori Car su exclusividad en el país, difamación comercial y daño a la imagen.

Asimismo, el vocero de EVE indicó que ya iniciaron el proceso de solicitud de prueba anticipada ante el Juzgado Civil del Circuito I Judicial del San José.

Por su parte, Marcos Baldelomar, gerente de País de la marca AION de Cori Car, respaldó la veracidad del documento de GAC International y aseguró que es un anuncio oficial.

Él explicó a La Nación que GAC International es la subsidiaria de la casa matriz de GAC para autorizar a los dealers (distribuidores exclusivos) para cada región en Latinoamérica. “Hace la alianza en cada país por la vía formal”, apuntó.

Baldelomar añadió que GAC International notificó al “mercado gris” (distribuidores o importadores no oficiales de una marca), el 1.º de febrero pasado, sobre la exclusividad de la distribución de la marca en Costa Rica.

“Nos apegamos a lo que GAC International tomó como decisión de ser Cori Car el distribuidor exclusivo y único para el país”, recalcó.

Esto implica la distribución de modelos exclusivos de configuración internacional “tropicalizados” para Costa Rica.

El vocero dijo que el documento es firmado por los directivos de GAC International.

Este diario remitió consultas a esta filial y se está a la espera de respuestas.

Marcos Baldelomar, gerente para AION del Grupo Cori Car, aseguró que distribuyen modelos exlusivos de la marca. (John Durán/La Nación)

Los pedidos

EVE exige al competir el cese inmediato de la frase “único y exclusivo distribuidor”, retractarse públicamente y abstenerse de comunicados futuros que interfieran en la actividad comercial de la empresa.

Burgos insistió que un documento “serio” debe venir firmado y sellado por la fábrica. Además, reveló que AION con sede en China otorgó, en mayo pasado del 2025, la “Declaración de Autorización” a EVE como importador oficial de los vehículos, repuestos y accesorios de la marca.

Incluso permite a la compañía realizar servicio post venta en su taller.

Burgos destacó que no están cuestionando que GAC nombre otro operador en Costa Rica.

La polémica empresarial se trasladó a redes sociales, donde ambas compañías defienden su estatus como distribuidor oficial.

Burgos aseguró que EVE continúa operando con normalidad. “Seguimos recibiendo vehículos y vamos a seguir entregando”, concluyó.

Actualmente distribuyen 16 modelos. Además, distribuyen las marcas Aion Hyper y Wuling.

El vocero Cori Car no precisó qué sucederá con la distribución de la marca por parte de otras casas comerciales.

“Creo que es algo que hay que preguntarle a ellos, el documento es claro y contundente. La situación es entre la fábrica y ellos, no es con nosotros. No vamos a defender lo indefendible, nos apegamos al documento”, comentó Baldelomar.

Pie de página de documento publicado por Grupo Cori Car sobre notificación de la exclusividad de la marca AION realizada por GAC International. (Cortesía AION Cori Car /Cortesía AION Cori Car)

Cori Car empezará a distribuir en los próximos días tres modelos AION. Los vehículos llegarán a Costa Rica el 20 de febrero y ya hay reservaciones.

Los precios oscilarán entre $19.990 y $42.990, según la compañía.

Cori Car además distribuye las marcas Chery, Dongfeng y JAC.