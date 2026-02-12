Economía

AION en Costa Rica: ¿están en riesgo las garantías de los vehículos por el conflicto entre distribuidores?

La controversia por la distribución exclusiva de AION en Costa Rica pone en perspectiva la garantía de los vehículos. Esto respondieron las empresas.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Imagen conceptual de garantía y respaldo en la distribución de vehículos eléctricos AION en Costa Rica, con una lista de verificación en una tableta que simboliza el soporte del fabricante ante la disputa entre EVE y Grupo Cori Car.
La disputa por la distribución exclusiva de la marca china de vehículos eléctricos AION en Costa Rica podrá generar interrogantes sobre la garantía y el respaldo al cliente. Electric Vehicles EV Costa Rica SRL (EVE) y el Grupo Cori Car aseguran que los compradores contarán con garantía del fabricante y acceso a repuestos. (Shutterstock /Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AIONEVEGrupo Cori CarGACGAC International
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.