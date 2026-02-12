AION en Costa Rica: ¿están en riesgo las garantías de los vehículos por el conflicto entre distribuidores?

La disputa por la distribución exclusiva de la marca china de vehículos eléctricos AION en Costa Rica podrá generar interrogantes sobre la garantía y el respaldo al cliente. Electric Vehicles EV Costa Rica SRL (EVE) y el Grupo Cori Car aseguran que los compradores contarán con garantía del fabricante y acceso a repuestos.

Electric Vehicles EV Costa Rica SRL (EVE), distribuye la marca desde enero de 2021 y actualmente coloca 16 modelos. Manuel Burgos, gerente general de operaciones indicó que la garantía para sus clientes está asegurada.

“Todos los vehículos vendidos por EVE tienen garantía completa y por el plazo pactado por la fábrica y por nosotros”, respondió, y también confirmó el acceso a repuestos.

EVE ha distribuido unos 1.000 vehículos de la marca en el país, la mitad durante los dos últimos dos años, confirmó Burgos. Los precios oscilan entre $19.990 y $68.000.

Además, comercializan las marcas Aion Hyper y Wuling.

Marcos Baldelomar, gerente de país de la marca AION del Grupo Cori Car, dijo que ellos asegurarán la garantía del fabricante.

“Ellos (el fabricante) apechugan cualquier detalle en el vehículo, al final son máquinas y eventualmente pueden tener algún defecto y ante eso tenemos la representación y el soporte de GAC International”.

Baldelomar señaló que lo que va a trascender en el tiempo es el respaldo y la garantía del fabricante. El lanzamiento oficial de la distribución en Costa Rica lo realizaron el 9 de febrero.

Las previsiones de Baldelomar son que iniciarán la distribución de los vehículos a partir del 20 de febrero, inicialmente con tres modelos. Los precios varían entre $19.990 y $42.990.