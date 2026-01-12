¿Qué seguros existen para mascotas en Costa Rica? Estos son los costos y las opciones disponibles

Conozca las coberturas del INS, MNK y Sagicor para proteger a su mascota. Desde responsabilidad civil hasta emergencias veterinarias y gastos funerarios.

Una fractura, una cirugía o un tratamiento prolongado para los compañeros de cuatro patas pueden desbalancear las finanzas familiares en cuestión de días. Ante este panorama, en Costa Rica existen pólizas para mascotas orientadas a mitigar el impacto económico de imprevistos de salud y accidentes, aunque difieren en coberturas y costos.

La Nación revisó el registro de pólizas vigentes de la Superintendencia General de Seguros (Sugese) y constató la existencia de tres opciones con algún tipo de asistencia o cobertura para animales de compañía, ofrecidas por el Instituto Nacional de Seguros (INS), MNK Seguros y Sagicor.

Los beneficios varían dependiendo de cada aseguradora, pero incluyen desde protección por daños causados por las mascotas hasta atención por enfermedades graves, hospitalización, asistencia funeraria y traslados en ambulancia, entre otros servicios.

Cobertura por accidentes provocados por mascotas

La Dirección de Seguros Generales del INS explicó a La Nación que las personas propietarias de mascotas, así como los comercios que permiten el ingreso de estos animales, pueden contratar pólizas que brindan respaldo en caso de ataques, lesiones a terceros o daños a bienes.

La aseguradora indicó que dispone de tres opciones de cobertura:

Seguro de Responsabilidad Civil General (familiar o privado): protege a dueños de perros o gatos ante perjuicios causados de forma involuntaria a personas o propiedades. Está dirigido a personas físicas propietarias de una mascota o responsables de su cuido. El costo es de aproximadamente ¢253 por cada millón asegurado; por ejemplo, para una suma de ¢10 millones, la prima mensual ronda los ¢2.530. Seguro de Responsabilidad Civil General – Local comercial: cubre los daños involuntarios a terceros, ya sean personas o bienes, ocasionados por mascotas (perros o gatos) dentro de un establecimiento. Está orientado a propietarios de negocios cuyas actividades puedan generar riesgos a terceros. El monto depende de la suma asegurada y del giro comercial, con un mínimo de ¢5 millones. Seguro Hogar Comprensivo – Casa de habitación: incluye una cobertura opcional de responsabilidad civil por daños involuntarios a terceros causados por mascotas del asegurado. Contempla también el paseo del animal, siempre que se cumplan las medidas de seguridad según la raza o su comportamiento. Está dirigido a personas físicas con una vivienda asegurada bajo esta póliza, y la inversión es de ¢253 por cada millón asegurado.

Según la aseguradora, para contratar cualquiera de estas pólizas basta con completar el formulario o la solicitud correspondiente, en la cual se debe declarar la tenencia de una mascota y definir la suma asegurada que se desea.

Asimismo, precisó que la cobertura máxima de las tres pólizas es de $1.000.000. No obstante, en el seguro “Hogar Comprensivo” es posible ampliarla, siempre que se realice una inspección previa para evaluar el riesgo asociado a la responsabilidad civil, la actividad que se desarrolla en la propiedad y sus amenidades.

Cobertura por emergencias veterinarias y otros eventos

Tanto MNK Seguros como Sagicor ofrecen pólizas para mascotas que incluyen cobertura ante diversos eventos veterinarios y otras necesidades vinculadas a su cuidado.

En el caso de MNK Seguros, la póliza autoexpedible “Mascotas Seguras” ofrece un conjunto de asistencias para perros y gatos que habitan en el domicilio del asegurado.

Las coberturas están orientadas a emergencias veterinarias, cuidado cotidiano, apoyo en caso de extravío, servicios para el hogar de la mascota, asesoría legal y asistencia funeraria, todas sujetas a copagos, límites y periodos de carencia establecidos en las condiciones individuales.

El plan incluye atención veterinaria de urgencia, orientación telefónica, traslados por emergencias, coordinación de hospedaje cuando el asegurado está hospitalizado, así como servicios de grooming y desparasitación a través de su red de proveedores.

También contempla apoyo en la búsqueda de mascotas perdidas mediante la elaboración e impresión de afiches y volanteo en la zona.

Además, incorpora reparaciones básicas en el inmueble de la mascota y cobertura por determinados daños causados por el animal, así como un servicio funerario que incluye cremación, urna y traslado del cuerpo.

Según las condiciones generales de la aseguradora, se excluyen, entre otros supuestos, eventos relacionados con guerras, desastres naturales, enfermedades preexistentes, epidemias, actos delictivos y servicios contratados fuera de la red o sin autorización previa.

La Nación consultó a MNK Seguros desde el 15 de diciembre sobre los precios y el tope de cobertura de este seguro; sin embargo, al cierre de edición la solicitud continuaba en trámite.

Planes estándar y platinum

En el caso de Sagicor, la aseguradora comercializa, por medio de Popular Seguros, el “Seguro Mascota Protegida”.

Esta póliza brinda protección en salud y respaldo ante imprevistos, al cubrir gastos veterinarios por emergencias, servicios periódicos de desparasitación y ambulancia.

Además, incorpora beneficios en estéticas de grooming y hospedajes, servicios funerarios y asesoría para la cotización de vuelos, entre otras coberturas.

Según la información oficial de Sagicor, el plan aplica únicamente para perros y gatos mayores de seis meses y se ofrece en dos modalidades: estándar y platinum.

La prima mensual del plan estándar es de ¢2.750 y la anual de ¢28.850; en el caso del plan platinum, el costo mensual asciende a ¢6.350 y el anual a ¢68.450.