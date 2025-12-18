¿Quiere viajar con su mascota fuera de Costa Rica? Estos son los requisitos obligatorios para evitar que le rechacen el viaje

Antes de viajar al extranjero con una mascota, las personas dueñas deben cumplir los requisitos sanitarios y de exportación establecidos por Senasa y por el país de destino.

Viajar al extranjero con un perro o un gato desde Costa Rica no depende solo del pasaje o la aerolínea. Antes de salir del país, las personas dueñas deben cumplir una serie de requisitos sanitarios obligatorios, que varían según el país de destino, informó el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

El primer paso es consultar cuáles son las exigencias sanitarias del país al que se va a viajar, ya que cada nación define sus propias reglas para permitir el ingreso de mascotas.

Senasa advirtió que conocer estos requisitos con anticipación es fundamental para evitar retrasos o incluso la imposibilidad de viajar.

Por ejemplo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), los perros que ingresen o salgan de Estados Unidos hacia Costa Rica deben de:

-Estar vacunados contra la rabia

-Contar con un microchip que pueda ser leído con un escáner universal y que permita su identificación.

-Desparasitación 15 días antes del viaje.

-Verse clínicamente sanos y tener al menos seis meses de edad.

Además, la persona dueña debe completar el formulario de los CDC para la importación de perros.

Senasa advirtió que para viajar con animales las personas dueñas deben cumplir una serie de requisitos sanitarios obligatorios, que varían según el país de destino. (ANTHONY WALLACE/AFP)

Valoración clínica en Costa Rica

Una vez claros los requisitos, el dueño debe llevar a su mascota a un médico veterinario autorizado, para la valoración clínica del animal y verificar que cumpla con lo exigido por el país de destino. Si todo está en orden, el profesional emite el certificado de exportación.

Ese documento debe presentarse posteriormente ante un médico veterinario oficial de Senasa, encargado de revisar la documentación y confirmar que se cumplan todos los requisitos sanitarios. Asimismo, es obligatorio cancelar el monto correspondiente de aproximadamente entre $13 y $34, según el decreto tarifario vigente (código C.16).

Solo después de que Senasa firma el certificado, la mascota queda autorizada para salir de Costa Rica.

En el caso de viajes con mascotas hacia Panamá, el trámite incluye un paso adicional: el certificado de exportación debe presentarse en la oficina central de Senasa, para que sea enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, donde se realiza el proceso de apostillado.

Algunos países exigen modelos de certificados distintos o adicionales. Cuando esto ocurre, el dueño del animal debe gestionar ambos documentos, uno de los cuales se tramita en el Departamento de Cuarentena Animal de Senasa.

La institución también recordó que, además del certificado de exportación, se debe presentar la cartilla de vacunación de la mascota y cualquier otro documento exigido por el país de destino.

La institución aclaró que las aerolíneas y empresas de transporte pueden imponer requisitos adicionales, independientes de los sanitarios, por lo que es fundamental que los dueños realicen las consultas respectivas.